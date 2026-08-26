La generadora eléctrica Orygen Perú S.A.A. -antes Enel Generación Perú- incorporará un tramo adicional de hasta US$100 millones a la línea de crédito revolvente que mantiene con Niagara Energy S.A.C., luego de que su Directorio aprobara una adenda al contrato entre ambas compañías. La decisión fue adoptada el 24 de agosto de 2026, con la aprobación de los directores independientes.

El acuerdo corresponde a una modificación del Contrato de Línea de Crédito Revolvente entre Orygen y Niagara Energy, operación que había sido comunicada por la compañía como hecho de importancia el 26 de mayo de 2025. La adenda aprobada ahora incorpora un nuevo tramo dentro de dicho contrato.

El tramo adicional contempla un monto de hasta US$100 millones y tendrá un plazo que se extiende hasta el 26 de septiembre de 2029. La tasa de interés será de Daily Compounded SOFR más un margen aplicable de 160 puntos básicos, según informó Orygen a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

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La operación contempla además una comisión de compromiso equivalente al 30% del margen aplicable. En cuanto a los pagos anticipados, estos serán opcionales y podrán efectuarse sin comisiones o penalidades, de acuerdo con los términos establecidos para el nuevo tramo.

Las condiciones del acuerdo entre Orygen y Niagara

Orygen señaló que las condiciones económicas aplicables al financiamiento fueron determinadas sobre la base de un “análisis comparativo de mercado”. La compañía precisó que esta evaluación tuvo como finalidad verificar la razonabilidad de dichas condiciones y su alineamiento con las condiciones vigentes del mercado.

La aprobación de la adenda se produjo durante la sesión del directorio de Orygen celebrada el 24 de agosto de 2026. El acuerdo contó con la aprobación de los directores independientes, como parte del proceso de aprobación de las condiciones del nuevo tramo de financiamiento.

El contrato de línea de crédito revolvente entre Orygen y Niagara Energy había sido comunicado previamente por la compañía el 26 de mayo de 2025. (Foto: Orygen Perú).

El hecho de importancia comunicado a la SMV establece las principales condiciones financieras del tramo, pero no precisa el destino que tendrá el monto de hasta US$100 millones. Así, el documento no señala si los recursos serán destinados a proyectos de inversión, refinanciamiento, adquisiciones u otros fines corporativos.

La nueva disposición se suma al contrato de crédito revolvente que Orygen mantiene con Niagara Energy y extiende su estructura de financiamiento hasta septiembre de 2029 para este tramo. Entre sus principales condiciones figuran la tasa vinculada al Daily Compounded SOFR, el margen de 160 puntos básicos y la posibilidad de realizar prepagos sin comisiones ni penalidades.

La operación entre Orygen y Niagara establece una comisión de compromiso equivalente al 30% del margen aplicable. (Foto: Orygen Perú).