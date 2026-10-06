Gilberto Santos, gerente general de ONE Perú, señaló a Gestión que los volúmenes movilizados desde el país vienen creciendo a tasas de dos dígitos. Frente a 2025, el incremento se ubica entre 15% y 20% durante el primer semestre, precisó durante su participación en Expoalimentaria 2026, organizada por ADEX.

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En cuanto a la composición de la carga, la operación de ONE en Perú se concentra principalmente en agronegocios, minería y pesca. El agronegocio mantiene una presencia importante, aunque existe cierta incertidumbre. “Este año tenemos la preocupación, las afectaciones que puede tener El Niño sobre la producción peruana, de cuánto eso nos va a afectar en volumen”, dijo Santos. Hasta el momento, anotó, no es posible determinar la magnitud de ese efecto.

La pesca, en tanto, ya viene enfrentando un impacto por las condiciones climáticas. Una parte importante de esta actividad fue suspendida, lo que redujo la disponibilidad de carga para la operación logística. “La pesca, por su lado, está impactada exactamente por El Niño”, sostuvo.

Ante esta menor disponibilidad, ONE ha compensado parte de los volúmenes pesqueros con otros productos, principalmente minerales .

Dentro de la carga pesquera, la harina de pescado tiene un peso relevante para la operación logística. Su menor disponibilidad, por tanto, también ha limitado el crecimiento de los volúmenes movilizados por la naviera. “La harina de pescado, principalmente, es un producto clave para cualquier movimiento logístico. Y el hecho de que este año esto no esté, naturalmente, no nos ha permitido crecer más exactamente porque eso no está”, reconoció Santos.

En cuanto a los destinos de la carga peruana, Estados Unidos concentra una parte importante de las exportaciones, particularmente de frutas. Aunque la distribución varía según el producto: mientras la uva tiene a este mercado entre sus principales destinos, la palta se dirige tanto a Estados Unidos como a Asia.

Este último mercado representa también una parte importante de la operación de ONE desde Perú. “Entonces, ahí hablamos de Japón, Corea, China, en particular, con servicios dedicados que van por esta región y que igual lleva un montón de productos peruanos para allá”, expresó.

A estos destinos se suma una participación creciente de productos peruanos hacia otros mercados de la región. “Hay igual una participación más grande, más creciente de Perú en algunos productos intra-Américas”, manifestó. Entre ellos mencionó México, Centroamérica, Colombia y Ecuador.

En el caso de Europa, ONE no cuenta actualmente con servicios directos hacia ese mercado. Si bien la naviera tiene planes de avanzar en esa dirección, aclaró que por ahora no es una operación vigente.

Naviera ONE registra un crecimiento de entre 15% y 20% en sus volúmenes en el primer semestre de 2026. Foto: Andina

El nuevo servicio que reduce los tiempos hacia Asia

En este contexto de crecimiento de los volúmenes peruanos, ONE incorporó el AX4, un nuevo servicio orientado principalmente a la carga con destino a Japón y China. Esta operación fue creada para atender los crecientes volúmenes de origen peruano, particularmente aquellos con destino a Asia.

Uno de los principales atributos del AX4 es la reducción de los tiempos de tránsito. Santos precisó que esta varía según el origen y destino y puede llegar a entre 7 y 12 días, aunque, al considerar las distintas rutas, estimó que el promedio se ubica entre 7 y 10 días.

Esta diferencia responde, argumentó, a la configuración de la ruta. Perú es la penúltima recalada del AX4 antes de continuar directamente hacia Japón, mientras que otras conexiones realizan escalas adicionales en puertos de la región antes de llegar a Asia. “Este servicio (lo) tiene básicamente Perú. Es la penúltima recalada de este servicio. Tiene solamente una recalada en Ecuador. De ahí se sigue directamente a Japón”, relató.

Esta configuración también favorece el traslado de carga refrigerada, particularmente de productos perecibles.

ONE no contempla actualmente sumar una recalada en este puerto debido a la configuración de sus servicios y a la disponibilidad de tiempo y espacio en sus rutas. Foto: GEC

Naviera ONE: ¿tendrá recalada en Chancay?

En cuanto a la operación portuaria en Perú, el puerto del Callao concentra alrededor del 80% de la carga que ONE moviliza desde el país. La naviera también mantiene una recalada regular semanal en el puerto Paita y prevé realizar recaladas específicas en el puerto Pisco durante la temporada de uva de este año.

Chancay, en cambio, no forma parte actualmente de la operación de ONE ni de su planificación inmediata. “No está en nuestro pipeline ninguna operación que va por allá de manera efectiva en el corto plazo”, subrayó.

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La decisión responde principalmente a la configuración de los servicios de la naviera y a las alianzas que mantiene con sus socios comerciales. A ello se suma que las rutas actuales no cuentan con tiempo ni espacio para incorporar una escala adicional en Chancay.

Además, Santos señaló que para ONE resulta más eficiente concentrar la carga en un solo puerto antes que distribuirla entre Callao y Chancay. “Para nosotros, concentrar la carga en un solo puerto, desde el punto de vista logístico, es mucho más eficiente y nosotros no agregaríamos necesariamente mucho más volumen adicionando a Chancay. Cambiar puramente Chancay por Callao es algo que vemos no es efectivo”, sostuvo.