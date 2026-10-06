La naviera ONE mantiene su presencia en el mercado peruano. Foto: ONE
La naviera ONE mantiene su presencia en el mercado peruano. Foto: ONE
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

¿El Fenómeno de El Niño está impactando la carga peruana hacia el exterior? La pesca es uno de los sectores que viene enfrentando los efectos de las condiciones climáticas, particularmente en los envíos de harina de pescado. Solo en el primer semestre de 2026, Perú exportó harina de pescado por aproximadamente US$ 896.9 millones FOB, una caída interanual de 18.8%. La reducción respondió principalmente a un menor volumen despachado, que retrocedió 41.5%. ¿Qué tipo de carga está ganando mayor peso y cómo viene avanzando la presencia de la naviera Ocean Network Express (ONE) en el mercado peruano, con recaladas en el puerto del Callao?

TE PUEDE INTERESAR

Puerto del Callao y PortMiami ahora son “puertos hermanos”, ¿de qué se trata?
Eje Chancay-Callao: avanzan discusiones para obras clave de conectividad sobre puertos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.