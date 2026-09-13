La Mesa Técnica continuará realizando el seguimiento de los acuerdos y proyectos priorizados, entre ellos el Antepuerto del Callao. Foto: MTC.
La Mesa Técnica continuará realizando el seguimiento de los acuerdos y proyectos priorizados, entre ellos el Antepuerto del Callao. Foto: MTC.
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) lideró la XVI Mesa Técnica para la Operatividad Logística del Comercio Exterior del eje Callao-Chancay, espacio de articulación entre entidades públicas, gremios empresariales y actores privados vinculados con la cadena logística nacional.

Asimismo, se revisaron los avances y desafíos relacionados con la infraestructura, la operatividad portuaria, y la digitalización de los procesos de comercio exterior y se coordinaron nuevas acciones para reducir tiempos y costos logísticos.

Entre los principales temas abordados estuvieron el desarrollo del antepuerto del Callao, las obras relacionadas con el puente Chancay y la vía de evitamiento Chancay–Chancayllo, así como las medidas destinadas a ordenar el tránsito de vehículos de carga y mejorar la conectividad en esta importante zona logística.

La Mesa Técnica continuará realizando el seguimiento de los acuerdos y proyectos priorizados, promoviendo una logística más moderna y eficiente que contribuya a fortalecer la competitividad del comercio exterior peruano.

En la sesión participaron más de 30 entidades y gremios empresariales del sector público y privado, incluyendo representantes del MTC, APN, Ositran, Indecopi, Sunat, la Municipalidad Distrital de Chancay, gremios de carga y concesionarios portuarios.

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