El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) lideró la XVI Mesa Técnica para la Operatividad Logística del Comercio Exterior del eje Callao-Chancay, espacio de articulación entre entidades públicas, gremios empresariales y actores privados vinculados con la cadena logística nacional.

La jornada, realizada en la sede del Mincetur, fue presidida por la viceministra de Comercio Exterior, Sayuri Bayona, quien reafirmó el compromiso de continuar impulsando soluciones integrales para el comercio exterior, para los corredores logísticos del norte, centro y sur del país, en concordancia con los objetivos de la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040.

Asimismo, se revisaron los avances y desafíos relacionados con la infraestructura, la operatividad portuaria, y la digitalización de los procesos de comercio exterior y se coordinaron nuevas acciones para reducir tiempos y costos logísticos.

Entre los principales temas abordados estuvieron el desarrollo del antepuerto del Callao, las obras relacionadas con el puente Chancay y la vía de evitamiento Chancay–Chancayllo, así como las medidas destinadas a ordenar el tránsito de vehículos de carga y mejorar la conectividad en esta importante zona logística.

Asimismo, la viceministra destacó importantes hitos que fortalecen la competitividad exportadora del país, tales como la reciente ratificación del Acuerdo de Libre Comercio con Hong Kong, la puesta en marcha de la nueva versión del componente de Mercancías Restringidas de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, el Reglamento de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) y el impulso a la Zona Franca de Tacna.

La Mesa Técnica continuará realizando el seguimiento de los acuerdos y proyectos priorizados, promoviendo una logística más moderna y eficiente que contribuya a fortalecer la competitividad del comercio exterior peruano.

En la sesión participaron más de 30 entidades y gremios empresariales del sector público y privado, incluyendo representantes del MTC, APN, Ositran, Indecopi, Sunat, la Municipalidad Distrital de Chancay, gremios de carga y concesionarios portuarios.