Lo anterior es fundamental sobre todo en aquellos sectores de empresas que gestionan una gran base de datos sensibles del público.

“ Basta un video de 20 segundos para poder (a partir de esa información) generar la emulación de la voz (del gerente de una empresa)”, manifestó Eduardo Castillo, head of cyber defense center de Credicorp.

En el marco del Encuentro Asegurador Internacional 2026, organizado por Apecose en Ica, advirtió que el fraude de CEO también puede efectuarse desde los medios de comunicación interna. Así, sostuvo que cuando las herramientas de comunicación empleadas en una organización no están correctamente configuradas, una persona externa a la empresa puede iniciar una conversación. Entonces el delincuente puede inducir a un trabajador a comenzar una operación fraudulenta.

Ahora los ciberdelincuentes realizan el fraude de CEO a través de correo electrónico, o un mensaje de voz creado con inteligencia artificial. (Foto:Getty Images/iStockphoto)

Ingeniería social

A ese tipo de crecientes ataques se les conoce como ingeniería social. Es decir, es una técnica de manipulación psicológica que usan los ciberdelincuentes para engañar a la víctima, al hacerse pasar por una autoridad o persona conocida. Su objetivo es lograr que la persona embaucada revele información privada o permita el acceso a sistemas de seguridad.

“Normalmente, el tema de ingeniería social está orientado a aprovechar una situación de urgencia. El delincuente intenta agarrar (a la víctima) en esos dos, tres, cinco minutos en los que puede olvidarse de las normas de control y seguridad que se deben seguir”, explicó Castillo.

Riesgo interno

Pero las amenazas no solo son externas. El ejecutivo también se refirió al fraude iniciado al interior de la empresa.

En tal sentido, consideró importante restringir los accesos a los trabajadores según las funciones, pues no solo puede suceder que el algún empleado actúe de forma malintencionada, sino que podría ser coaccionado para llevar a cabo alguna acción fraudulenta.

“Más del 68% de las brechas (de seguridad) se da por esas situaciones, por el empleado interno, por el propio trabajador”, alertó.

El representante de Credicorp puso también énfasis en que la ciberseguridad es uno de los cinco riesgos más importantes hoy a nivel mundial, lo que también representa una oportunidad para que las aseguradoras ofrezcan pólizas para cubrir esa contingencia.

La ingeniería social es una técnica de manipulación psicológica que usan los ciberdelincuentes para engañar a la víctima. Foto: Pixabay.

Costo

La IA amplifica la habilidad de los ciberdelincuentes de ocasionar impacto negativo en las empresas, pues “prácticamente ha bajado a costo cero” la capacidad de planear ataques, afirmó Eduardo Castillo, de Credicorp.

“Tenemos bandas de delincuentes de diferentes países, de China, de Rusia, que pueden hacer un phishing (suplantación de identidad) perfecto en español en cualquiera de los sitios donde trabajamos”, advirtió