Primero, debemos tomar en cuenta que un 51% no sabe cómo reportar un fraude, y además solo el 30% afirma haber denunciado alguna vez un fraude experimentado o presenciado, mientras que 66% nunca lo ha hecho.

Lo anterior refuerza la importancia de hacer más comprensible para el público los pasos de respuesta, según Experian.

Ante la pregunta, ¿a quién acude cuando puede estar en peligro de ser víctima de fraude? Un 61.5% dijo que se dirige primero a la entidad financiera.

Un 51% no sabe cómo reportar un fraude, según Experian. (Autor:ATHVisions / Fuente:ATHVisions)

Como segunda opción, están los amigos y familiares (17.2%), un 6.5% no sabría a quién recurrir y un 4.3% no acudiría a nadie.

“Alrededor del 60% solo hace el reporte en canales oficiales, pero el siguiente paso es ir a hacer la denuncia policial o al Ministerio del Interior como parte de este proceso”, indicó Alfredo Monasi, pre sales specialist data analytics de Experian.

“Parte de la gestión del fraude no solo es la prevención, sino que las entidades (financieras) deben ser transparentes”, agregó Monsasi, refiriendo que los usuarios deberían conocer a qué canales deben comunicarse en caso sospechen haber sido víctimas de fraude.

La preferencia por acudir a una entidad financiera (ante el peligro de ser víctima de fraude digital) aumenta además con la edad: pasa de 46% entre 18 y 24 años a 68% entre 55 y 64. A partir de los 35 años supera el 60%, reforzando el papel de la presencialidad como canal de apoyo y confianza especialmente entre los grupos de mayor edad, sostiene Experian.

Monasi considera estos resultados como una oportunidad para evaluar mejoras en la comunicación de los bancos, de manera que informen con mayor eficacia a los usuarios qué pasos seguir en caso sufran un ataque fraude digital.

Peruanos se sienten hoy más expuestos al fraude digital. (Composición: Gemini)