Bancos podrían evaluar mejoras en la comunicación, de manera que informen con mayor eficacia a los usuarios qué pasos seguir en caso sufran un ataque fraude digital. (Composición: Gemini)
Bancos podrían evaluar mejoras en la comunicación, de manera que informen con mayor eficacia a los usuarios qué pasos seguir en caso sufran un ataque fraude digital. (Composición: Gemini)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El fraude digital amenaza cada vez a más peruanos, lo que genera una creciente sensación de inseguridad. Así lo reveló un reciente informe de Experian, ¿cómo actuán las víctimas luego del ataque?

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