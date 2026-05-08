El avance de la digitalización ha facilitado el acceso a servicios financieros, pero también ha incrementado los riesgos asociados a la seguridad digital. En el Perú, una de las modalidades de fraude más frecuentes y peligrosas es la llamada phishing, una técnica de engaño que continúa evolucionando y afectando a miles de usuarios.

Ante este panorama, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) alerta sobre el aumento de esta modalidad de estafa, que consiste en el envío de correos electrónicos, mensajes de texto o enlaces falsos que simulan provenir de entidades financieras, con el objetivo de robar información confidencial como contraseñas, códigos de seguridad o números de tarjetas.

El phishing suele apelar a la urgencia o al miedo: alertas sobre supuestos bloqueos de cuentas, movimientos sospechosos o premios inexistentes son algunos de los mensajes más utilizados para inducir a las víctimas a hacer clic en enlaces fraudulentos o ingresar sus datos en páginas falsas que imitan a las oficiales.

La defensora del cliente financiero de Asbanc, Nancy Figueroa, señala: “Los ciberdelincuentes perfeccionan constantemente sus métodos para hacer que los mensajes parezcan legítimos . Por eso, es fundamental que los usuarios mantengan una actitud alerta y verifiquen siempre la autenticidad de las comunicaciones”.

“El banco nunca te va a pedir tu información financiera porque ya la tiene. Si te piden esta información mediante llamada o vía mensaje, nunca debes compartirla”, agregó Nancy Figueroa.

¿Cómo protegerse del phishing?

Asbanc recomienda seguir estas medidas para reducir el riesgo de ser víctima de este tipo de fraude:

Nunca compartas tus claves de tarjetas o aplicaciones bancarias. Son confidenciales y solo deben estar bajo tu control.

Evita ingresar a enlaces sospechosos que recibas por mensajes, redes sociales o correos. Podrían llevarte a páginas falsas que buscan robar tu información.

Si alguien te llama o escribe pidiendo tu contraseña, token o número completo de tarjeta, es un fraude. Ningún banco te pedirá esos datos.

No guardes tus contraseñas en tu celular ni las compartas por mensajes o redes. Si pierdes el equipo, podrías poner en riesgo tus cuentas.

Evita realizar operaciones bancarias usando Wi-Fi públicas. Estas redes no son seguras y podrían exponer tu información.

Además, en caso de robo o pérdida del celular, es fundamental comunicarse de inmediato con la línea de emergencia 1820 para bloquear tarjetas y canales digitales y prevenir accesos indebidos.

¿Qué hacer si ya fuiste víctima?

Si identificas una operación no reconocida o sospechas que has sido víctima de phishing, debes comunicarte de inmediato con tu entidad financiera para reportar el incidente. Si no estás conforme con la respuesta, puedes acudir a la Defensoría del Cliente Financiero (DCF).