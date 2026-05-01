Detectar un movimiento no reconocido en una cuenta bancaria puede generar preocupación , pero actuar de forma inmediata es fundamental para minimizar riesgos y activar los mecanismos de protección del sistema financiero.

De acuerdo con información de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), los reclamos más frecuentes están vinculados a operaciones que el cliente no reconoce:

Compras por internet y tiendas físicas con tarjetas: compras realizadas de manera presencial o en establecimientos electrónicos que el usuario no reconoce, generalmente tras la pérdida o uso indebido de la tarjeta.

compras realizadas de manera presencial o en establecimientos electrónicos que el usuario no reconoce, generalmente tras la pérdida o uso indebido de la tarjeta. Transferencia desde una app con tarjetas: movimientos hechos desde la aplicación bancaria que el titular no identifica. Esto puede pasar si alguien accede a la cuenta sin autorización o si hubo una filtración de datos.

movimientos hechos desde la aplicación bancaria que el titular no identifica. Esto puede pasar si alguien accede a la cuenta sin autorización o si hubo una filtración de datos. Retiros de efectivo con tarjetas en cajeros automáticos: extracción de dinero que el cliente desconoce. Muchas veces están relacionadas con descuidos o con que alguien haya visto o conseguido la clave secreta.

Este panorama evidencia que los reclamos no se concentran en un solo canal, sino que abarcan distintos medios, presenciales y digitales, lo que refuerza la importancia de mantener medidas de seguridad en todo momento.

“Ante un movimiento no reconocido, el tiempo es determinante. Cuanto más rápido el usuario actúe, mayores serán las posibilidades de evitar pérdidas”, señaló Nancy Figueroa, defensora del cliente financiero de Asbanc.

Los reclamos no se concentran en un solo canal, sino que abarcan distintos medios, presenciales y digitales. Foto: Andina

¿Qué hacer si detectas un movimiento no reconocido?

Asbanc recomienda seguir tres pasos clave si se detecta un movimiento no reconocido en las cuentas bancarias:

Llamar al 1820. Esta herramienta permite bloquear tarjetas y canales digitales en menos de tres minutos. La línea permite gestionar el bloqueo de 9 de cada 10 tarjetas del sistema financiero, lo que refuerza su eficacia como canal de respuesta inmediata . Al llamar, se debe mencionar al banco correspondiente y será derivado rápidamente a la entidad financiera.

Esta herramienta permite bloquear tarjetas y canales digitales en menos de tres minutos. . Al llamar, se debe mencionar al banco correspondiente y será derivado rápidamente a la entidad financiera. Presentar un reclamo formal. El banco debe registrar el caso y brindar un número de seguimiento. Es importante conservar esta constancia.

El banco debe registrar el caso y brindar un número de seguimiento. Es importante conservar esta constancia. Acudir a la DCF. Si no se está conforme con la respuesta, se puede ingresar un reclamo a la Defensoría del Cliente Financiero (DCF), instancia respaldada por Asbanc.

En un contexto donde los reclamos están dominados por operaciones no reconocidas, monitorear constantemente las cuentas y actuar con rapidez puede marcar la diferencia en la protección de las finanzas personales.