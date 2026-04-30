Luis Alfonso Carrera, gerente central de empresas y corporaciones del BCP, resaltó que la demanda interna crece más rápido que el PBI.
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Guillermo Westreicher Herrera
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La demanda por créditos corporativos no se ha frenado, pese al entorno local de mayor riesgo político y un contexto internacional más que desafiante. Sin embargo, al observar la letra pequeña, existen algunos sectores que resaltan y oportunidades perdidas.

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