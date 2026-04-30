Lo anterior se desprende de lo declarado por Luis Alfonso Carrera, gerente central de empresas y corporaciones del BCP, en el marco del evento Perspectivas Económicas, organizado por Diario Gestión.

Por un lado, resalta la minería, que no solo ha demostrado competitividad y resiliencia, sino que se viene beneficiando del rally del cobre, el oro y la plata.

En segundo lugar, Carrera mencionó a la agroindustria, pues “sigue transformando los desiertos de la costa en alfombras verdes”.

Luego de esos dos sectores, vinculados a la demanda externa y que serían la punta de lanza de nuestra economía, existen otros, mucho más vinculados a la demanda interna, que vienen resaltando, según el directivo.

“Hemos visto cómo se ha recuperado el sector construcción, (también) todo el sector de alimentos y bebidas que está creciendo a tasas muy altas desde el segundo semestre del año pasado”, destacó.

“En general, veo un sector productivo peruano muy preparado, muy orientado al mundo externo, a la exportación, mientras que los sectores orientados a la demanda interna también muestran ganas de crecer”, añadió.

En ese sentido, resaltó que la demanda interna está creciendo entre 5% y 6%, más rápido que el PBI, que lo hace entre 3% y 3.5% anual.

El sector minero es uno de los más resalta en la economía peruana. Foto: Andina.

Más corto plazo

Pero no todas son buenas noticias. “Lamentablemente, en los últimos cuatro o cinco años, los financiamientos no han sido mucho a mediano plazo, sino que hubo mucha necesidad de reposición de inventario, de ventas, es decir, de naturaleza mucho más de corto plazo”, acotó.

Según el gerente, no se incrementó tanto el financiamiento a mediano plazo, salvo en los sectores estrella antes mencionados (minería y agroexportación) e incluso para pesca.

Sostenibilidad

El ejecutivo del BCP resaltó también que cada vez aumenta más la demanda de las empresas por financiamiento con algún tipo de sello de sostenibilidad. Por ejemplo, existen edificios con certificaciones verdes, o LED, lo que implica uso eficiente del agua, energía, etc. Por ello, los bancos están creando productos afines, con sello sostenible o verde, sobre todo, para sectores como el inmobiliario, energía o minería, sostuvo.

Asimismo, Carrera aseguró que existe mayor interés de las empresas grandes corporativas de “apoyar” a sus pequeños proveedores, sobre todo, a las pymes.

De ese modo, aumenta la demanda por factoring o confirming, aunque el gerente aclaró que para acceder a ello las pymes deben cumplir con criterios de formalidad, buenas prácticas empresariales, etc.

A través de ese adelanto de facturas como financiamiento, las pymes no solo acceden a liquidez para capital de trabajo, sino que lo hacen a tasas de interés más baratas, bajo el paraguas de las empresas grandes, destacó Carrera

De igual modo que para las pymes, para las empresas corporativas, cada vez más se amplía más la oferta de financiamiento cuya tasa de interés puede estar ligada al cumplimiento de ciertos KPI (indicadores de desempeño) sociales o medioambientales, es decir, número de horas hombre sin accidente, cantidad o volumen de agua reciclada, número de empleos creados en la zona de influencia, etc.

“Atado a esos KPI, es que la tasa de interés se puede mover”, dijo Carrera.

Señales

Al ser consultado sobre las señales positivas que puede observar en medio del ruido político, el gerente mencionó la estabilidad del tipo de cambio, que se ha mantenido entre S/ 3.2 y S/ 3.6 desde hace 25 años; el desempeño de la BVL que sigue atrayendo inversionistas; y la demanda de crédito que aún se sostiene.

“Las joyas de la corona son los reguladores, tanto el BCR como la SBS son islas de profesionalismo, capacidad técnica que debemos mantener. Ojalá todo el sector público tenga esa tecnocracia y capacidad”, agregó.

El BCRP fue creado en 1922, durante el gobierno del presidente Augusto B. Leguía. (Foto: Andina)