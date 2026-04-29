Los peruanos transfirieron más de US$ 53 millones al exterior entre enero y marzo de 2026, según datos de la fintech latinoamericana Global66.

La cifra representa un crecimiento del 71% frente al mismo período de 2025 y del 146% respecto al primer trimestre de 2024, cuando el volumen no superaba los USD 21 millones. En dos años, el monto trimestral se multiplicó 2.5 veces.

La plataforma procesó más de 240,000 operaciones en ese período, lo que convierte al primer trimestre de 2026 en el más activo desde que la empresa opera en el país.

Uno de los cambios más notorios que registran los datos del trimestre es el nuevo mapa de destinos. Colombia se convirtió, por primera vez, en el principal corredor por volumen con más de US$ 7.1 millones transferidos y un crecimiento del 87% interanual. Según Global66, el flujo corresponde principalmente a pagos entre filiales: empresas con razón social en ambos países que gestionan su tesorería a través de la plataforma.

“Lo que vemos en los datos de este trimestre es un cambio de perfil importante: cada vez más empresas peruanas gestionan pagos entre filiales y proveedores internacionales. Eso nos dice que la demanda ya no viene solo de personas, sino de equipos de tesorería que buscan alternativas a la banca tradicional para mover su capital en la región.” explicó María José Artacho, Country Manager de Global66 en Perú.

España, que históricamente había ocupado ese primer lugar, mantiene su relevancia con un crecimiento acumulado del 56% en dos años. Los datos de la compañía apuntan a dos fenómenos que sostienen ese corredor: el pago de matrículas y manutención de estudiantes universitarios, y una comunidad creciente de nómadas digitales peruanos que viven en España pero siguen trabajando para empleadores o clientes en Perú.

“Los datos del primer trimestre confirman que Perú está en una trayectoria de crecimiento sin precedentes. Lo que más nos entusiasma es el perfil del movimiento: estudiantes financiando sus estudios en Europa y profesionales gestionando sus ingresos globales. Eso habla de una plataforma que ya es infraestructura financiera para miles de peruanos”, afirmó Artacho.