Según un comunicado, la ronda Serie C fue liderada por Bicycle Capital. También participaron Kora, la Autoridad de Inversiones de Catar y BTG Pactual.

La recaudación llega en un momento crucial para Plata, ya que una nueva ola de fintech compite con los prestamistas tradicionales de México en uno de los mercados con menor acceso a servicios bancarios del mundo. Plata, que comenzó a operar plenamente como banco en marzo, nombró recientemente al exbanquero de inversión Marcos Kantt como director financiero y está considerando una posible oferta pública inicial.

“Esta ronda refleja la confianza de los inversores no solo en nuestra ejecución hasta la fecha, sino también en la magnitud de la oportunidad que tenemos por delante”, afirmó Neri Tollardo , cofundador y director ejecutivo de Plata, en un comunicado.

Fundada en 2023 por exempleados de Tinkoff —el primer banco totalmente digital de Rusia—, Plata ofrece préstamos digitales y servicios de pago, y cuenta con más de 3.5 millones de clientes activos de tarjetas de crédito, frente a 1 millón en marzo de 2025.

Plata se sitúa ahora entre las empresas fintech más valiosas de la región. Fotógrafa: Susana Gonzalez/Bloomberg

Plata se sitúa ahora entre las empresas fintech más valiosas de la región, superando a las empresas privadas Klar y Stori, aunque por detrás de la brasileña Nubank, según datos de PitchBook.

Con esta nueva ronda de financiación, entre los inversores de Plata se encuentran fondos soberanos, gestores globales de activos, firmas de capital de riesgo y fondos patrimoniales de universidades estadounidenses, como la University of Illinois Foundation, la University of Wisconsin Foundation y la Washington University in St. Louis, según indicó la empresa en su comunicado.

Morgan Stanley actuó como agente colocador exclusivo de Plata.

Resurgimiento del capital riesgo

La financiación de capital de riesgo en América Latina alcanzó unos US$ 6,200 millones en 2025, el nivel más alto desde 2022, según PitchBook.

Plata ha recaudado más de US$ 2,000 millones en deuda y capital y registró más de US$ 600 millones en ingresos anualizados en menos de tres años, según datos de la empresa.

Su cartera de préstamos se disparó aproximadamente un 170% en 2025 hasta alcanzar casi 10,000 millones de pesos (US$ 563 millones), según documentos financieros. Durante el mismo periodo, la cartera de préstamos de Nu Holdings Ltd. en México se expandió un 61% hasta alcanzar los 31,000 millones de pesos, según datos del regulador mexicano.

Por ahora, Plata solo opera en México, aunque ha afirmado que en julio de 2025 se le concedió la autorización para convertirse en una institución financiera en Colombia.