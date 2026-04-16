La recaudación llega en un momento crucial para Plata, ya que una nueva ola de fintech compite con los prestamistas tradicionales de México en uno de los mercados con menor acceso a servicios bancarios del mundo.
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Agencia Bloomberg
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Plata recaudó US$ 405 millones en una nueva ronda de financiación que valora a esta fintech mexicana en US$ 5,000 millones, la cifra más alta de América Latina para una empresa de servicios financieros de capital privado.

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