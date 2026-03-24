La fintech peruana Prestamype cerró un financiamiento por US$ 27 millones para acelerar su crecimiento en el mercado de créditos para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). El monto incluye una ronda de inversión por US$ 2 millones y una línea de crédito por US$ 25 millones otorgada por el fondo internacional Lendable.

Según informó la compañía, los recursos permitirán duplicar su cartera de préstamos y ampliar su presencia a nivel nacional en un segmento donde la demanda de financiamiento sigue en aumento.

Como parte de su estrategia, la empresa prevé crear una sociedad administradora de fondos de inversión (SAFI), lo que le permitirá captar dinero de inversionistas y canalizarlo hacia nuevas colocaciones. “Queremos seguir desarrollando nuestros canales de fondeo y tener la capacidad de levantar mayor deuda institucional en el futuro”, señaló Carlos Ferreyros, CEO del holding Prestamype.

El ejecutivo explicó que la ronda puente se realizó con inversionistas actuales, con el objetivo de sostener el crecimiento de la compañía mientras prepara nuevas fuentes de financiamiento de mayor tamaño. “Esta operación valida el atractivo de nuestro modelo de negocio y la solidez de nuestra ejecución”, añadió.

Carlos Ferreyros, CEO de Prestamype, señaló que la fintech busca duplicar su cartera de préstamos y crear una SAFI para captar inversión y financiar más créditos. (Foto: Prestamype).

Balance de operaciones de Prestamype

Durante el 2025, el holding Prestamype colocó más de 1,100 préstamos con garantía hipotecaria y realizó más de 19,000 operaciones de factoring, lo que representó desembolsos por alrededor de US$ 345 millones a favor de empresas con acceso limitado al sistema financiero tradicional.

La compañía también destacó que en el Perú solo cerca del 30% de las mipymes acceden a financiamiento formal, lo que abre espacio para el crecimiento de alternativas digitales de financiamiento orientadas a este segmento.

En su portafolio, Prestamype incluye préstamos con garantía hipotecaria, factoring digital, cambio de divisas, facturación electrónica y gestión de fondos de inversión privados, como parte de un ecosistema enfocado en atender a las mipymes.

Plan de expansión y nuevos fondos

Con el nuevo financiamiento, Prestamype busca aumentar el volumen de préstamos que puede otorgar y fortalecer su plataforma digital, luego de haber incrementado en 130% el volumen de desembolsos durante el último año.

La empresa opera de forma digital en todo el Perú y cuenta con oficinas en Lima, Piura, Trujillo, Chiclayo, Cusco, Arequipa y Huancayo, y prevé incorporar atención presencial en al menos tres ciudades adicionales este año.

Como parte de su plan de mediano plazo, Prestamype prepara una ronda de inversión Serie A de entre US$ 10 millones y US$ 15 millones, con la que apunta a escalar su negocio y avanzar hacia su objetivo de convertirse en un banco digital especializado en mipymes.