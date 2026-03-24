“Sí hubo algunos despidos, pero dentro de lo normal, nada comparable con muchas otras empresas que hacen ajustes y recortes de personal”, declaró Fernández Garza-Lagüera , según cita el periódico El Economista, tras la presentación de un libro el lunes por la noche en Monterrey.

Bloomberg informó la semana pasada que Femsa, como se conoce a la empresa, eliminó cientos de puestos de trabajo en Spin, que opera una cartera digital que permite a los usuarios depositar y retirar efectivo en su cadena de tiendas de conveniencia Oxxo.

Fuentes familiarizadas con el asunto afirmaron que los recortes en Spin formaban parte de una ola de unos 1,300 trabajadores despedidos en diversas divisiones, entre ellas el comercio minorista y el embotellado de Coca-Cola, a medida que la nueva dirección de Femsa ajusta los gastos.

En el evento del lunes, Fernández Garza-Lagüera no especificó el número de despidos, pero afirmó que el plan para Spin incluye alinearla más estrechamente con Oxxo, una de las unidades más rentables de su empresa, según informó El Economista.

En febrero, el director ejecutivo calificó a Spin como una “fintech fenomenal” durante una conferencia sobre resultados de Femsa, pero también señaló que “no ha cumplido con las expectativas a la hora de convertirla en una herramienta útil para atraer clientes a la tienda”.

Los intentos anteriores por impulsar el crecimiento de Spin se han quedado cortos, ya que han entrado al mercado mexicano más empresas fintech con mejores resultados, a pesar de la presencia nacional de Femsa con Oxxo y otras unidades de negocio.