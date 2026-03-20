Fuentes conocedoras del asunto afirman que Fomento Económico Mexicano SAB, conocida como Femsa, ha eliminado cientos de puestos de trabajo en su unidad Spin, que gestiona una cartera digital que permite a los usuarios ingresar y retirar efectivo en la omnipresente cadena de tiendas de conveniencia Oxxo.

Los recortes formaban parte de una oleada de unos 1,300 trabajadores despedidos en diversas divisiones, entre ellas la de venta al por menor y el embotellado de Coca-Cola, a medida que la nueva dirección de Femsa ajusta los gastos, según una de las personas, que pidió no ser identificada porque la información no es pública.

Con Spin, Femsa ha buscado convertir sus más de 24,000 establecimientos Oxxo en un proveedor clave de servicios financieros para una población que es famosa por su desconfianza hacia la banca tradicional. El objetivo es atraer a trabajadores de la economía informal, donde predomina el efectivo, simplificando el acceso a préstamos y financiamiento. Con ello, se espera que estos clientes también compren con más frecuencia en Oxxo.

El crecimiento de los ingresos de FEMSA se ha ralentizado | La empresa ha enfocado sus esfuerzos en abrir más establecimientos Oxxo y expandirse a nuevas zonas

Aunque Spin ha logrado captar clientes, esto no se ha traducido en un mayor tráfico en las tiendas, lo que ha llevado al nuevo director ejecutivo de Femsa a reducir el enfoque del negocio, sustituir al máximo responsable de la unidad e integrarla en la estructura corporativa de la matriz. El último de una serie de reajustes estratégicos que, según algunos empleados, han debilitado el impulso de Spin y han afectado la moral.

“El problema fundamental de Spin radica en su incapacidad para encontrar una propuesta de valor convincente, ya que el concepto de ‘superapp’ o una cuenta digital para cada tienda no interesa a los consumidores mexicanos”, afirmó Gilberto García , director de asesoría estratégica de Miranda Partners. “Operar una fintech es inherentemente costoso debido a los elevados costos de cumplimiento normativo y a los grandes equipos necesarios para su gestión”.

En un comunicado enviado a Bloomberg por correo electrónico, Femsa afirmó que ahora es el mayor empleador privado de México, con una plantilla nacional que ha crecido hasta alcanzar los 263,000 empleados, lo que supone un aumento de alrededor del 9% con respecto a 2021. Según la empresa, la mayoría de los puestos afectados son de soporte y forman parte de una “evolución natural” en su búsqueda por mantener la agilidad. “Como parte de esto, estamos impulsando una mayor convergencia entre el crecimiento físico de Oxxo y la capacidad digital de Spin”, afirmó Femsa, con el objetivo de ofrecer a los clientes una mejor experiencia.

“Estos ajustes consolidan a la organización para seguir creciendo a largo plazo y de forma sostenible”, señaló la empresa.

Por debajo de las expectativas

En la última presentación de resultados de la empresa, Fernández Garza-Lagüera calificó a Spin de “una fintech fenomenal”, pero reconoció que “no ha cumplido con las expectativas a la hora de convertirla en una herramienta útil para atraer a la gente a la tienda”. El tráfico en las tiendas Oxxo cayó un 0.6% en el cuarto trimestre de 2025.

La incursión de Femsa en los servicios financieros se enfrenta a una gran competencia bien financiada. MercadoLibre Inc. y Nu Holdings Ltd, así como la startup británica Revolut Ltd, han logrado avances significativos. Además, grandes empresas como Walmart de México SAB y otras instituciones financieras ya consolidadas también están lanzando nuevos productos y monederos digitales. Pero ninguno tiene el alcance físico de la cadena Oxxo de Femsa, que está presente en prácticamente todas las esquinas del país.

El sector financiero representa una oportunidad enorme para la empresa que dé con la fórmula adecuada. Millones de consumidores de la economía informal carecen de acceso a financiamiento, y existe una demanda creciente de todo tipo de servicios, desde los relacionados con las remesas hasta el comercio de criptomonedas.

La profunda desconfianza hacia la banca tradicional sigue siendo un reto. La Secretaría de Hacienda estima que casi la mitad de la población se muestra escéptica ante las instituciones financieras.

“Puntuales”

El 19 de febrero, los “Spinners” recibieron correos electrónicos en los que se les avisaba de próximas invitaciones a sesiones individuales con el equipo de recursos humanos. El mensaje, que instaba a los trabajadores a “dar prioridad a estas invitaciones y ser puntuales en caso de ser requeridos”, despertó preocupación.

Más adelante, los empleados empezaron a ver cómo cientos de trabajadores desaparecían de sus grupos de chat de Slack, y el total ascendió a unos 250 a medida que avanzaba la semana. Esa cifra coincide con una estimación de Miranda Partners sobre el número de despidos en Spin. Femsa declinó dar más detalles.

El director general, José Antonio Fernández Garza-Lagüera , que asumió el cargo más alto de Femsa en noviembre, también ha recortado plantilla en Oxxo, la embotelladora de refrescos Coca-Cola Femsa y la unidad de pagos NetPay de la empresa, según una persona familiarizada con el asunto. Algunos trabajadores ya han sido despedidos, mientras que otros están terminando su ciclo a finales de mes, dijo la persona.

Un camión de reparto de Coca-Cola estacionado frente a una tienda de conveniencia OXXO en Ciudad de México.

Spin representa una pequeña parte de Femsa, que cuenta con 392,000 empleados en 18 países. La empresa ha registrado un crecimiento constante, aunque a un ritmo más lento, de sus ventas en los últimos años, en medio de un impulso para construir más establecimientos Oxxo, al tiempo que se expande internacionalmente y se diversifica hacia nuevas áreas. Bloomberg Intelligence estima que el número total de tiendas de Femsa aumentará a más de 31,000 en 2030.

Además de Oxxo, Femsa cuenta con farmacias, gasolineras y cientos de tiendas de descuento bajo el nombre de Bara. Oxxo se ha expandido a Brasil, Colombia, Chile, Perú y EE.UU. Una adquisición en 2022 llevó a Femsa a poseer tiendas de conveniencia en Suiza, Alemania, Austria, Luxemburgo y Países Bajos.

En general, los analistas se muestran optimistas sobre las perspectivas de la empresa, con 12 que recomiendan comprar las acciones, frente a dos que aconsejan mantenerlas. Las acciones han caído casi un 6% en los últimos 12 meses, con un rendimiento inferior al 23% de ganancia del índice bursátil de referencia de México.

Alcance reducido

Además de los despidos y un cambio en la cúpula, Fernández Garza-Lagüera afirmó en el último informe de resultados de la empresa que se reducirá el alcance de Spin y que dejará de buscar colaboraciones con terceros para su programa de fidelización. Los esfuerzos para obtener una licencia bancaria fueron suspendidos, y cualquier plan futuro para conseguirla dependerá del éxito de su negocio de crédito.

Spin se fundó en 2021 con un nombre diferente y, en un principio, operaba dentro de la división Proximity de Femsa, que incluye a Oxxo. En 2024, se separó para convertirse en una unidad independiente compuesta por tres áreas.

Spin by Oxxo cuenta con un monedero digital y una aplicación, así como con una tarjeta Visa física que se puede utilizar en las tiendas de Oxxo de todo México. Spin Negocios, por su parte, está diseñada para proporcionar servicios de pago a empresas. El programa de fidelización, Spin Premia, recompensa a los usuarios con puntos que pueden utilizarse en futuras compras.

Tanto el negocio principal de Spin como el programa de fidelidad registraron un crecimiento de usuarios de dos dígitos el año pasado, pero solo el 65% de los más de 16 millones de usuarios de Spin by Oxxo son activos. En el caso de Spin Premia, el 44% de sus 63,1 millones de usuarios se clasifican como activos.

Historia de reestructuración

La reestructuración actual es solo la última —aunque la mayor— en los cinco años de vida de Spin. En los últimos tres años, ha pasado por cinco reorganizaciones distintas, y un empleado afirma que los constantes cambios han dejado al personal sin una idea clara de cuál es la misión.

La persona añadió que existe una desconexión entre la dirección de Spin y los consumidores mexicanos porque varios de los directivos de Spin, aunque tienen experiencia en el sector fintech, fueron contratados desde otros países con condiciones diferentes. Algunos líderes empresariales carecen de un conocimiento sólido de las necesidades y los hábitos de consumo de los mexicanos, dijo esta persona, señalando a un ejecutivo por tener base en Texas, en lugar de México.

A algunos trabajadores también les preocupa que la empresa esté perdiendo interés en un proyecto que el mercado no considera un motor de beneficios.

“Desde nuestro punto de vista, no consideraríamos a Spin como una de las prioridades de la empresa”, afirmó Antonio Hernández , director de análisis fundamental de Actinver. Elogió la decisión de volver a situar a Spin bajo una operación más centralizada.

García, de Miranda Partners, señaló que a los inversionistas nunca les convenció que Femsa fuera propietaria de una fintech mexicana, ya que la empresa ya es compleja en términos de diversidad de sectores y geografía.

“Femsa es una empresa muy compleja: tiene Coca-Cola Femsa, tiene Oxxo, tiene negocios en Europa y Estados Unidos, y ahora quiere añadir una fintech en México”, señaló. “A los inversores no les gusta eso”.