Una tienda de conveniencia Oxxo en la Ciudad de México. Fotógrafo: Jeoffrey Guillemard/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Una de las mayores cadenas minoristas de México está recortando personal en su startup de tecnología financiera y reduciendo el alcance de ese negocio, en una señal de lo difícil que resulta ganar terreno en un sistema financiero cada vez más competido en el país.

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