Una vez que reciba la primera licencia, el banco deberá solicitar una segunda autorización. Photographer: Betty Laura Zapata/Bloomberg
Revolut, el banco 100% digital, solicitó hace un mes a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para operar en el Perú.

Así, el superintendente de la SBS, Sergio Espinosa, anunció que la entidad, de origen británico, recibirá la autorización de organización en un corto plazo, lo que representa el primer paso para que empiece a ofrecer sus servicios en el país.

El banco operaría de forma 100% digital, esto significa que no contará con ninguna agencia física a nivel local, lo que le permitirá operar con menores costos en comparación con .

Expansión

Este sería el quinto país de la región al que ingresa Revolut, que ya recibió licencia bancaria en México, obtuvo aprobación para crear un banco en Colombia y adquirió uno en Argentina. Además, opera en Brasil con una licencia de crédito.

Dicha expansión forma parte de un esfuerzo amplio para alcanzar los 100 millones de clientes en todo el mundo, frente a los 70 millones actuales. Asimismo, generar US$ 100,000 millones de ingresos anuales.

Una vez que reciba la primera licencia, el banco deberá solicitar la autorización de funcionamiento, requisito final para iniciar operaciones en Perú y captar nuevos clientes.

