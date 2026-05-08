Actualmente, 2.9 millones de personas en el país, es decir, casi el 10% de la población, tiene acceso a criptomonedas, indicó Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo.

Lo anterior representa un salto frente al 6% (de la población) que tenía esos activos el año pasado, resaltó Daniel Acosta, gerente general de Binance para Latam Norte.

“El crecimiento anual (en el número de usuarios) es de 50%”, precisó el ejecutivo.

Esa cifra no se refiere específicamente a usuarios activos acotó. “En cripto tú ves que muchas personas invierten a largo plazo. Entonces, tienen (el activo en su billetera digital), pero no lo están usando en el día a día”, detalló.

El año pasado, Binance refirió que unos 1.3 millones de peruanos poseían criptomonedas al cierre del 2024, y se preveía que se alcanzaran los 1.9 millones al finalizar el 2025.

El gerente corroboró a Gestión que las expectativas se superaron. “(La adopción) se ha acelerado”, dijo.

Bitcoin es la criptomoneda más emblemática. (Foto: bizoo_n / iStock)

Remesas

Además de una inversión, los peruanos ven en las criptomonedas una alternativa para el tema de remesas, según Acosta. “(La cifra de usuarios) viene muy de la mano de la gran dependencia de Perú de remesas internacionales, desde Estados Unidos, España y Chile, por ejemplo, donde están encontrando mucho beneficio para poder mandar transferencias a través del sistema de blockchain porque ahorran mucho en comisiones”, sostuvo.

De acuerdo con Binance, el costo promedio de envío de remesas es de 6.6%. Sin embargo, con stablecoins esa comisión baja a 0.5%. Ello representa un ahorro de entre US$ 180 y US$ 420 al año para una familia, estima la plataforma.

“Las billeteras de blockchain, lamentablemente, no te van a decir si fue una transferencia o una remesa, pero mientras más se vaya formalizando el uso de blockchain, se va a poder saber más”, admitió Acosta al ser consultado sobre qué porcentaje de las operaciones con criptomonedas corresponde a remesas.

Sexto mercado

El representante de Binance también explicó que los usuarios peruanos suelen tener como entrada al mundo de las criptomonedas las stablecoins, y posteriormente pueden adquirir bitcoin u otro criptoactivo, lo que se condice con el perfil más conservador de los locales.

Las stablecoins o criptomonedas estables son divisas digitales que se caracterizan por estar vinculadas a una moneda fiduciaria, principalmente el dólar, pero también puede tratarse del euro o incluso materias primas.

Según la exchange, Perú es el sexto mercado de criptomonedas en América Latina, con US$ 28,000 millones en volumen de transacciones. De ese monto, más del 90% circula en stablecoins, principalmente USDT y USDC (ambas replican el dólar).

Durante el 2025, Perú registró 2.9 millones de descargas de apps de criptoactivos, 50% más que en el 2024, precisó la plataforma.

Stablecoins. Peruanos comienzan invirtiendo en criptomonedas estables; luego adquieren bitcoin, según Binance.

Las stablecoins o criptomonedas estables son divisas digitales que se caracterizan por estar vinculadas a una moneda fiduciaria como el dólar. (Foto: Pixabay)

Institucionales aprovechan

Bitcoin ha caído desde un pico de más de US$ 120,000 alcanzado en octubre del 2025, y cotiza hoy alrededor de US$ 80,000. Sin embargo, ese retroceso de 33% es aprovechado por los grandes inversionistas, según Binance.

“El inversionista retail de pronto se tiende a asustar más con las caídas de precio, pero los que han tomado ventaja han sido los institucionales. Durante este último trimestre, vimos récord histórico de acumulación (por parte de inversionistas institucionales), que compraron más de 50,000 bitcoin”, afirmó Daniel Acosta, de Binance.

Gestión no hace recomendaciones ni sugerencias en torno a inversión en criptomonedas.