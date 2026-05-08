Durante el 2025, Perú registró 2.9 millones de descargas de apps de criptoactivos. | Foto: Pixabay
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El mundo de los criptoactivos parece cada vez menos lejano para los peruanos, ¿qué dicen las cifras?

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