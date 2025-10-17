El bitcóin alcanzó un máximo histórico de US$ 126,251 el 6 de octubre. Foto: Chan Long Hei/Bloomberg
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Tras una semana de desplome que borró cientos de miles de millones en valor de los activos digitales, el bitcóin volvió a fallar en su promesa de ser un refugio seguro.

