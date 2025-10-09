La cotización de la plata tocó un máximo en tres décadas este jueves como parte de una tendencia de los inversores a buscar activos seguros por la incertidumbre geopolítica y económica, pero la fiebre por el oro comenzó a ceder tras una racha alcista.

La onza de plata subió por encima de los US$ 50 por primera vez desde 1993, después de que el oro cediera levemente tras marcar un récord el miércoles sobre los US$ 4,000.

John Plassard, director de estrategia de inversiones de Cite Gestion Private Bank explicó a AFP que las preocupaciones sobre la economía de Estados Unidos, la posibilidad de que la Reserva Federal vuelva a recortar las tasas y los temores sobre la deuda de Francia influyeron.

“Lo que también está sucediendo, y esto es lo que ha dado un impulso adicional a la plata, es que hemos empezado a oír hablar de una escasez de este metal”, declaró Plassard que destacó que la plata se utiliza en industrias como la de los paneles solares, además de como activo de inversión refugio en tiempos inciertos, al igual que el oro.

David Morrison, analista de mercado sénior de Trade Nation, una empresa de servicios financieros, dijo que parece que hay una consolidación del oro “tras dos meses de ganancias incesantes”.

Los precios del cobre también están al alza y se aproxima a US$ 4,929 por libra, US$ 10,866 por tonelada métrica, según medios locales.