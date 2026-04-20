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Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

La historia de las exchanges o plataformas de criptomonedas en el país puede leerse como una línea de tiempo marcada por avances, tropiezos y una transformación hacia el ámbito de pagos.

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