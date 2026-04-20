Entre las primeras que marcaron el ingreso de los peruanos a este ecosistema destacan LocalBitcoins, que desde el 2012 permitió la compraventa de bitcoin en el país hasta su cierre en febrero del 2023; BitInka, fintech de origen peruano que desde noviembre del 2014 ofreció intercambio de criptoactivos con soles; y CEX.IO, que habilitó la inversión y operación con estos activos desde julio del 2015.

Dichas plataformas sentaron las bases de un mercado peruano aún incipiente, en donde el acceso era limitado.

En sus inicios, la cotización del bitcoin –referente de los criptoactivos creado en el 2008– daba muestra de su elevada volatilidad al pasar de US$ 13 a US$ 1,000 en 12 meses, para luego caer y oscilar entre US$ 200 y US$ 700 al año siguiente.

Adopción

Hacia el 2017, el interés por las criptomonedas resurgió con mayor fuerza de la mano del primer gran rally global del bitcoin.

Por entonces, empiezan a operar exchanges internacionales como Buda, de origen chileno, que se convierte en uno de los primeros puntos formales de entrada para usuarios peruanos interesados en comprar y vender criptoactivos.

Asimismo, plataformas globales como Binance comienzan a captar usuarios locales, aunque sin presencia física en Perú, sino apoyándose en terceros para facilitar el ingreso y retiro de dinero.

En paralelo, bitcoin registró un salto hasta los US$ 20,000 (durante el 2017), para desplomarse a niveles de US$ 3,000 al año siguiente. Tras ello se recuperó y siguió en ascenso hasta tocar un máximo de US$ 69,000 en el 2021, en plena pandemia, momento desde el que la oferta de exchange se diversifica aún más en Perú.

La pandemia marcó un punto de inflexión.

Ahorro y pagos

Por esos años, el modelo predominante se centró en el público retail que ve en las criptomonedas una oportunidad de ahorro e inversión, con servicios enfocados en compraventa y almacenamiento en billeteras digitales, comenta Álvaro Castro, socio de Damma Legal Advisors.

Así, surgen actores regionales como Buenbit y Let’sBit en Argentina, mientras iniciativas locales como Fluyez ganaron terreno y luego pasaron a formar parte de grupos internacionales como Bit2Me, uno de las exchanges más grandes de España..

La pandemia marcó un punto de inflexión, sostiene Alberto Rocca, country manager de Buda.com. Se aceleró la digitalización financiera y se facilitó el ingreso de plataformas globales, muchas de las que operan sin presencia en el país, pero se apoyan en aliados locales o modelos P2P para canalizar transacciones.

En los últimos tres años, la llegada de billeteras como Lemon también trajo cambios para estos esquemas en Perú. Ya no se trata solo de comprar y “holdear” (mantener) criptomonedas, sino de utilizarlas.

A través de alianzas con emisores de dinero electrónico en el país e impulsadas por el despliegue de la interoperabilidad, estas plataformas permiten pagar en varios comercios al convertir automáticamente los activos digitales en soles sin que el receptor lo perciba.

Regulación

En el entorno regulatorio, Perú dio un primer paso clave al incorporar en el 2023 a estos proveedores de servicios de activos virtuales en el marco de la prevención del lavado de activos.

En poco más de una década, este mercado evolucionó desde la informalidad y el riesgo hacia una integración progresiva con el sistema financiero tradicional.

Si bien la norma ha sido valorada como un avance, aún presenta desafíos, como la supervisión de plataformas que operan desde el extranjero bajo estándares distintos. Para los actores del sector, el reto ahora será equilibrar regulación, competencia y educación del usuario en un mercado en expansión.

Con más de una década de alta volatilidad, especialistas sugieren que la participación de este activo en la cartera de inversionistas no supere el 5%. Localmente, también se usa para pagos en comercios.