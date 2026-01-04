Las criptomonedas, entre ellas el bitcoin, han arrancado el 2026 con una leve recuperación, pero diversos expertos creen que aún no gozan de catalizadores que les ayuden a impulsar su cotización en el corto plazo.

Al cierre de 2025, el bitcoin perdió un 6%, hasta acabar en el entorno de los 88 mil dólares. De esta manera, la criptomoneda se quedó lejos del máximo histórico alcanzado durante la sesión del 6 de octubre, en 126 mil 251 dólares.

Asimismo, el resultado de esto fue diferente a comparación de la fuerte revalorización que registró en 2024, cuando aumentó más de un 120 %, y también de 2023, año en el que subió el 157 %.

Durante la jornada del domingo 4 de enero, dicha criptomoneda avanzó casi el 2 %, hasta los 91 mil 500 dólares, según datos del mercado.

De la misma manera, la segunda criptomoneda más negociada, el Ethereum, cerró 2025 con una caída de casi el 10 %, aunque ha iniciado el nuevo ejercicio con subidas que le sitúan en el entorno de los 3150 dólares.

Los especialistas de la materia destacaron que durante el pasado ejercicio, la llegada de Donald Trump como presidente de Estados Unidos impulsó al mercado cripto, especialmente al bitcoin, en un contexto de un mayor entorno regulatorio.

Además, se unió la continuidad de los ETF de esta criptomoneda, lo que generó una gran cantidad de inversión institucional.

El director de Análisis de Renta Variable de Singular Bank, Nicolás López, recordó que 2025 ha sido un año negativo para las criptodivisas, al igual que para el dólar.

Por ello, aseguró que “quizás ha llegado un punto en el que el mercado tiene que decidir qué usos realmente puede tener el bitcóin”, debido a que si no sirve para comprar y solo es algo “especulativo”, existe el riesgo de que el mercado “vaya perdiendo esa confianza en que se revalorice siempre y en consecuencia entre en una pérdida de valor continuada en el tiempo”.

Finalmente, desde eToro, el analista especializado en criptoactivos, Simon Peters, explicó que tras mantener la tranquilidad durante las fiestas de fin de añi, con una capitalización que ronda los 3 billones de dólares, los mercados de criptomonedas necesitan aparentemente un catalizador que impulse sus precios al alza.

Elaborado con información de EFE.