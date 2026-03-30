Perú se consolida como uno de los mercados cripto más dinámicos de América Latina.
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Sandra Reyes
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El mercado de criptomonedas en Perú atraviesa una etapa de expansión acelerada. Según datos de la billetera digital Lemon, el país se ha consolidado como uno de los ecosistemas más dinámicos de América Latina, con más de US$ 30,000 millones en volumen de criptomonedas recibidas, un crecimiento de 20% respecto al año anterior. Este avance permitió que Perú supere a Chile en volumen de transacciones cripto en la región, reflejando un creciente interés por estos activos digitales. Pero ¿cuánto moviliza cada peruano en criptomonedas?

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