El reporte “Estado de la Industria Crypto 2025” también señala que la adopción de criptomonedas entre los peruanos se duplicó en el último año, ubicando al país entre los de mayor crecimiento en usuarios en América Latina. Este avance no solo se refleja en el volumen de transacciones, sino también en el aumento de personas que utilizan estas plataformas para ahorrar o invertir en activos como Bitcoin y dólares digitales.

El informe destaca que 350,000 peruanos ya poseen bitcoin, mientras el ecosistema continúa ampliándose impulsado por la digitalización de pagos y el desarrollo de nuevas aplicaciones financieras en el país.

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Perú gana peso en el mercado cripto regional

Con más de US$30,000 millones en volumen de criptomonedas recibidas y un crecimiento de 20% respecto al año anterior, el mercado cripto en Perú muestra una expansión sostenida. El dinamismo del mercado responde, en gran parte, a la búsqueda de nuevas formas de mover y utilizar el dinero a través de plataformas digitales, que permiten comprar, transferir o invertir en activos digitales de forma rápida y accesible.

En ese contexto, el país también ha ganado relevancia dentro del ecosistema regional. “Perú está tercero en la región en adopción sobre población total”, explicó Federico Biskupovich, director de operaciones de Lemon, quien atribuyó este avance a la aparición de nuevas herramientas financieras. “Aparecieron alternativas para mover el dinero de forma más libre y rápida a través de cripto y, principalmente en Perú, de los dólares digitales”, añadió.

A diferencia de otros países de la región donde la adopción de criptomonedas está asociada principalmente a crisis económicas o alta inflación, en Perú el crecimiento se vincula más con la digitalización de los servicios financieros y el uso de aplicaciones tecnológicas para realizar pagos o transferencias. mayor flexibilidad para los usuarios. “Algo clave para nosotros fue que el Banco Central impulsó la interoperabilidad”, señaló Biskupovich.

Otro factor que impulsa esta expansión es el desarrollo de la infraestructura de pagos digitales. Durante 2025 se registraron más de 540 millones de transferencias interoperables entre bancos y billeteras digitales, el doble que el año anterior, lo que ha facilitado el movimiento de dinero entre distintas plataformas financieras.

El país se ubica tercero en adopción cripto respecto a su población en la región. (Foto: diario Gestión)

Crecimiento de usuarios y descargas de apps crypto

En 2025, las descargas de aplicaciones de criptomonedas en Perú alcanzaron casi 3 millones, mientras que la base de usuarios activos se duplicó frente a 2024, reflejando el rápido crecimiento del ecosistema digital en el país. Este avance ha colocado al mercado peruano entre los de mayor expansión en América Latina. “Perú está tercero en la región en adopción sobre población total”, señaló Federico Biskupovich, al referirse al posicionamiento que ha alcanzado el país en el mercado regional.

El ejecutivo explicó que este crecimiento refleja la forma en que los usuarios peruanos están incorporando las criptomonedas en sus hábitos financieros. A diferencia de otros mercados de la región, donde predominan el ahorro o la inversión, en Perú su uso está más vinculado a pagos y transferencias. “La diferencia principal es que el argentino ahorra más, mientras que el peruano hace más pagos”, señaló.

Una de cada dos descargas de apps cripto en Perú corresponde a Lemon. (Foto: diario Gestión)

Bitcoin gana terreno entre los inversionistas peruanos

El avance del mercado cripto en Perú también se refleja en el creciente interés por Bitcoin entre los inversionistas locales. Según los datos del informe, alrededor de 350,000 peruanos ya poseen esta criptomoneda, lo que evidencia una mayor incorporación de activos digitales dentro de las estrategias de ahorro e inversión. Aunque en el país predominan los llamados dólares digitales, Bitcoin continúa consolidándose como uno de los principales activos del ecosistema cripto.

Según explicó Federico Biskupovich, director de operaciones de Lemon, el comportamiento del mercado peruano muestra que los usuarios suelen dar un primer paso a través de herramientas de pago o ahorro digital antes de explorar otros activos como Bitcoin. “Vemos al usuario peruano en un estadio temprano: primero prueba la billetera para pagos y luego madura hacia el ahorro”, señaló. En ese proceso, añadió, las criptomonedas comienzan a ganar espacio como alternativas de inversión dentro del ecosistema financiero digital.

En la aplicación hay más de 1 millón de personas que poseen Bitcoin. (Foto: diario Gestión)

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El auge de los dólares digitales frente a otras criptomonedas

En Perú, ocho de cada diez compras de criptomonedas corresponden a dólares digitales, lo que evidencia el predominio de estos activos dentro del mercado local. La preferencia por estas monedas vinculadas al dólar responde a su menor volatilidad frente a otras criptomonedas y a su uso como herramienta para ahorrar, proteger el valor del dinero o realizar transferencias dentro de plataformas digitales.

Para Federico Biskupovich, director de operaciones de Lemon, esta preferencia responde a la posibilidad de acceder a dólares digitales de manera sencilla desde las aplicaciones financieras. “Uno puede comprar dólares digitales 24/7 desde la app, ponerlos a rendir con intereses diarios o transferirlos a cualquier parte del mundo”, explicó. En ese sentido, señaló que estas herramientas han ampliado las opciones de ahorro y manejo del dinero para los usuarios, impulsando su adopción dentro del mercado peruano.

Perfil y comportamiento del usuario peruano

El perfil del usuario peruano de Lemon refleja un uso cotidiano de las plataformas financieras digitales y, por su comportamiento, corresponde principalmente a adultos jóvenes y adultos que ya realizan pagos digitales y cuentan con capacidad de consumo. Según explicó su director de operaciones, en el país la aplicación se utiliza más para pagos y transferencias que para ahorro. “La diferencia principal es que el argentino ahorra más, mientras que el peruano hace más pagos”, señaló. De hecho, la mitad de las transacciones en la app no son cripto, sino operaciones en soles, recargas y pagos con QR, lo que muestra que funciona cada vez más como una billetera digital de uso cotidiano.

El ejecutivo también explicó que el usuario peruano suele ingresar al ecosistema cripto de manera gradual. “Vemos al usuario peruano en un estadio temprano: primero prueba la billetera para pagos y luego madura hacia el ahorro”, afirmó. Es decir, muchos usuarios comienzan utilizando la aplicación para transferencias o pagos digitales y, con el tiempo, incorporan otras funciones financieras dentro de la plataforma, como el ahorro en activos digitales o la inversión en criptomonedas.

En cuanto a la gestión del dinero dentro de la aplicación, los usuarios combinan moneda local y activos digitales. El 40% de las tenencias en Perú está en soles, cerca del 30% en dólares digitales y alrededor del 16% en Bitcoin, lo que muestra que la app se usa tanto para pagos cotidianos como para ahorro. Además, el 80% de las compras de criptomonedas corresponde a dólares digitales, reflejando la preferencia por activos vinculados al dólar.

El mercado peruano está en una etapa temprana de adopción cripto. (Foto: diario Gestión)

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