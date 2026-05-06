Si este nuevo rescate a Petroperú no es un crimen económico, no sé qué lo sería.

La situación de Petroperú es indefendible. La empresa es un barril sin fondo que consume cada vez más recursos que los peruanos necesitamos para mejorar nuestro nivel de vida.

En el 2022, el Estado peruano hizo un aporte de capital de US$ 1,050 millones y le prestó otros US$ 750 millones, los cuales tuvieron que ser capitalizados en el 2024 porque la empresa nunca los pagó ni tenía cómo hacerlo. Ese mismo año, además, garantizó importaciones por US$ 500 millones; en el 2024, garantizó una línea de crédito por US$ 1,000 millones y de cartas de crédito por otros US$ 800 millones, y en el 2025, garantizó bonos por US$ 287 millones adicionales. En total, entre aportes de capital y garantías de deudas que la empresa no puede pagar, desde el 2022 los peruanos le hemos dado a Petroperú US$ 4,387 millones.

El dinero ya entregado a Petroperú equivale a 1,252 colegios regulares o a 257 de alto rendimiento. (Foto composición Chatgpt - Diario Gestión)

Si tomamos en cuenta que según declaraciones de funcionarios del Minedu construir un colegio cuesta alrededor de S/ 12.3 millones, y uno de alto rendimiento (COAR) unos S/ 60 millones, el dinero ya entregado a Petroperú equivale a 1,252 colegios regulares o a 257 de alto rendimiento. Asimismo, tomando las cifras de Asbanc, construir una comisaría cuesta unos S/ 2.4 millones, lo que quiere decir que con esta plata hubiésemos podido construir más de 6,400 comisarías en todo el país. Y si consideramos que según Invierte.pe un centro de salud puede costar entre S/ 8 y S/ 20 millones, y que según estándares de la región construir un kilómetro de carretera cuesta entre US$ 0.8 y 1.5 millones, obtenemos que con el dinero comprometido en Petroperú desde el 2022 el Estado peruano hubiese podido construir entre 800 y 1,900 centros de salud o entre 3,000 y 5,500 km. de carretera (varias veces la distancia entre Tumbes y Tacna).

Uno creería que después de haber desperdiciado tanto dinero nadie en la empresa tendría la audacia de pedir más. Pero no. Ahora Petroperú pide US$ 2,000 millones adicionales, es decir, el equivalente a 571 colegios, 117 COAR, 2,925 comisarías, entre 350 y 880 centros de salud o entre 1,300 y 2,500 km de carretera. ¿Y todo para qué? Para mantener 2,600 puestos de trabajo que ya no suman nada a la sociedad.

Lo más triste es que la planilla anual de la empresa cuesta S/ 500 millones de soles, lo que quiere decir que nos sale más barato pagarles a todos los trabajadores su sueldo por cerca de 14 años sin obligarlos a ganárselo que desperdiciar US$ 2,000 millones que nunca volveremos a ver.

Pero hay más. Desde el 2024, Petroperú viene produciendo 92,000 barriles diarios, equivalentes a 1,410 millones de galones al año. Si dividimos entre esta cifra los US$ 2,000 millones que pide la empresa, obtenemos que este nuevo rescate nos cuesta a los peruanos US$ 1.42 por galón, lo que convierte a la gasolina peruana en la segunda más cara de Latinoamérica (globalpetrolprices.com). También quiere decir que cuando un transportista llena el tanque de un bus mediano (100 galones, aproximadamente), está contribuyendo con unos S/ 500 a sufragar la ineficiencia de Petroperú.

Si este nuevo rescate a Petroperú no es un crimen económico, no sé qué lo sería.

Enzo Defilippi es profesor principal de la Universidad del Pacífico.

Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.