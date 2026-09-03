Entorno. El 71% de los encuestados dijo conocer a alguien que fue víctima de fraude durante el último año. (Composición: Gemini)
Entorno. El 71% de los encuestados dijo conocer a alguien que fue víctima de fraude durante el último año. (Composición: Gemini)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El fraude digital crece a ritmo acelerado en el país. Esta expansión se verifica en un entorno en el que cada vez más peruanos usan los canales digitales para realizar sus operaciones financieras y compras, ¿qué consecuencias tiene?

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