Cincuenta soldados del Comando Sur de Estados Unidos participaron junto con más de 320 agentes ecuatorianos en una redada nocturna que dejó 39 sospechosos detenidos en varias ciudades del suroccidente del país, dijo el jueves el ministro del Interior, John Reimberg.

“Es una operación conjunta con tropas norteamericanas y Policía Nacional; está trabajando aquí en territorio”, declaró Reimberg a periodistas frente a una mansión en un suburbio acomodado de Guayaquil. La propiedad pertenece al presunto líder de una organización vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, grupo mexicano que anteriormente ha colaborado con bandas criminales locales.

“Hemos agarrado la estructura completa”, añadió el ministro.

LEA TAMBIÉN: Estados Unidos intercepta y hunde una embarcación presuntamente ligada al narcotráfico de Ecuador

Reimberg estaba acompañado por policías ecuatorianos enmascarados y soldados que llevaban banderas estadounidenses en los hombros. Gran parte de las zonas bajas de la costa del Pacífico ecuatoriano permanece bajo toque de queda durante dos semanas, hasta el 30 de septiembre, como parte de las últimas medidas de seguridad.

La operación marca una expansión significativa del despliegue de tropas estadounidenses en Ecuador, tras una serie de acciones conjuntas frente a sus costas en el Pacífico oriental. Fue la segunda operación del Comando Sur de EE.UU. en dos días y culminó ocho meses de investigación conjunta sobre una organización acusada de traficar cocaína hacia EE.UU.

El Comando Sur no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

El mando militar estadounidense anunció el mes pasado que ampliaría su presencia en la región y realizaría operaciones militares junto con países aliados contra los cárteles, a los que considera una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto: John Lamparski/Bloomberg

El miércoles, EE.UU. brindó apoyo durante un tiroteo en el que murieron un presunto líder de la banda Los Choneros y dos de sus guardaespaldas, según el Ministerio de Defensa de Ecuador.

Durante una visita a Quito el 9 de septiembre, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que EE.UU. “no tiene mejor aliado en la región” que Ecuador. El presidente Daniel Noboa ha buscado estrechar la cooperación en materia de seguridad con la administración Trump en medio de una crisis de violencia de pandillas que llevó la tasa de homicidios del país a más de 50 por cada 100,000 habitantes el año pasado, la más alta de Sudamérica.

El gobierno de Ecuador pide a EE.UU. “todos los días” más ayuda para combatir el tráfico de cocaína, un negocio valorado en unos US$ 30,000 millones anuales, dijo Noboa el lunes en una entrevista con Bloomberg Television.

Un embarcación vinculada a la banda criminal Los Choneros, durante el abordaje y posterior destrucción por parte del Comando Sur de Estados Unidos, el 16 de septiembre de 2026. (Captura de X @Southcom)

Las operaciones marítimas conjuntas se han intensificado desde finales de agosto, con el hundimiento de seis embarcaciones que presuntamente funcionaban como puntos de reabastecimiento de combustible para lanchas rápidas que transportaban cocaína hacia Centroamérica.

Sin embargo, las operaciones coordinadas entre ambos países también han generado denuncias de violaciones de derechos humanos.

Los residentes de una granja lechera en la frontera con Colombia, allanada el 3 de marzo, denunciaron haber sido torturados. Además, al menos ocho pescadores permanecen desaparecidos tras los presuntos ataques aéreos estadounidenses de enero y marzo. En los operativos más recientes, las fuerzas estadounidenses evacuaron las embarcaciones antes de hundirlas y entregaron a sus tripulantes a la Armada de Ecuador.