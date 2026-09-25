Una camioneta abatida por las Fuerzas Armadas de Ecuador en cooperación con el Comando Sur de Estados Unidos, en una operación contra miembros de la banda criminal Los Choneros. (Foto de X @DanielNoboaOk)
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Agencia Bloomberg
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Fuerzas estadounidenses equipadas con tecnología avanzada ayudaron a la policía ecuatoriana a localizar y detener a decenas de sospechosos durante una operación contra los cárteles, según el gobierno de Ecuador.

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