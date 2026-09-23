En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 se detectaron 38 mil cambios de domicilio irregulares, una modalidad conocida como “voto golondrino”, reveló el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)

El denominado “voto golondrino” o “golondrinaje” sucede cuando un grupo de ciudadanos registra un domicilio en un distrito donde realmente no reside.

En diálogo con Agencia Andina, la jefa del Reniec, Carmen Velarde, explicó que para estas elecciones se realizaron más de 68 mil visitas domiciliarias, en especial en las regiones que han tenido problemas de “voto golondrino”

“Estuvimos, por ejemplo, en las regiones y provincias que tienen canon minero y logramos retrotraer a personas que no viven donde dicen. Por lo menos tenemos 38,000 casos que han sido devueltos a sus domicilios anteriores”, señaló la funcionaria.

Entre las regiones fue Áncash, en donde anteriormente se han dado estos casos de “golondrinaje”. Además la funcionaría indicó que un factor clave para el trabajo de verificación domiciliaria fue el cambio en los plazos legales.

Antes, el padrón electoral se cerraba con un año de anticipación a los comicios, lo que complicaba la verificación sobre el terreno.

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Ahora en este proceso electoral, el padrón se cerró seis meses antes de las elecciones, lo que permitió verificar las direcciones registradas en un periodo más cercano a la votación y confirmar quienes no habitaban en las viviendas declaradas.

Velarde remarcó que el domicilio tiene un gran peso, lo que debe servir también para la aplicación de futuras políticas públicas que vayan orientadas a ayudar a que los ciudadanos tengan su domicilio correcto y que efectivamente vivan donde lo declaran.

“El Reniec ha hecho un gran esfuerzo y (el ‘golondrinaje’) no debería afectar en absoluto el voto popular; pero esto no es solo un trabajo del Reniec o del sistema electoral, es un trabajo de toda la ciudadanía e incluso de los partidos políticos, que tienen que contribuir en esto”, puntualizó.