FlixBus, plataforma tecnológica alemana para la venta de pasajes, anunció el inicio de su servicio de transporte interprovincial en el país, de la mano con Pominpro, empresa del Grupo Polo. La primera ruta, que conectará Lima y Trujillo, con una parada en Chimbote, empezará a funcionar este viernes 25 de septiembre y saldrá desde el Terminal Terrestre Plaza Los Olivos.

Pominpro será quién estará a cargo de las operaciones en este primer trayecto, con buses y conductores propios, pero capacitados bajo los estándares de FlixBus, quién brindará la plataforma para las ventas de pasajes online, así como el soporte permanente desde una central de control.

“Entrar al sector interprovincial de la mano de FlixBus nos permite traer un estándar que queríamos para nuestros pasajeros, con una tecnología que nos permite ofrecer tarifas accesibles y el monitoreo de cada viaje en tiempo real”, señaló Polo Pérez, presidente de Grupo Polo.

En ese sentido, mencionó que los boletos ya se encuentran a la venta a través del sitio web y la aplicación móvil de FlixBus. Pérez resaltó que posteriormente se habilitará también la compra de pasajes en puntos de venta físicos que administra la empresa en los terminales de la ruta, incluyendo a Lima, Chimbote y Trujillo.

Pominpro operará esta primera línea con buses y conductores propios, pero capacitados bajo los estándares de FlixBus. (Foto: Difusión)

Implementación de tecnología

Pablo Pastega, vicepresidente de FlixBus para Iberia y Sudamérica, comentó que más allá de brindar la plataforma para la comercialización de pasajes, también proveerá a la firma peruana de una serie de dispositivos tecnológicos para reforzar la seguridad de los viajeros.

“A parte de la capacitación profesional de los conductores, se tiene contemplado el uso de dispositivos a bordo del autobús para reducir el riesgo de que un chofer se duerma o para asegurar de que este no ha consumido alcohol. Estos son algunos de los controles que vamos a implementar en el servicio para dar un servicio de calidad a un precio asequible”, señaló.

Por su parte, Faber Toro, gerente de Negocios de Pominpro, añadió que se controlará en tiempo real los niveles de fatiga y somnolencia de los conductores, los cuales serán monitoreados desde una central de alertas.

“Habrá un centro de control dedicado a esta operación, controlando las 24 horas a los conductores y así para garantizar la calidad del servicio”, añadió.

Responsabilidad ante algún incidente

Ante las dudas sobre quién asumiría la responsabilidad frente a algún incidente, Faber Toro afirmó que Prominpro sería la empresa que respondería a los pasajeros en caso de algún imprevisto.

“Prominpro es la empresa que cuenta con la autorización para brindar el servicio, por lo cual es la responsable de la operación como tal. Ante reclamos o contingencias, Prominpro es quien se hace responsable de la gestión”, destacó.

“Flixbus es nuestro socio comercial y tecnológico, quien nos brinda su plataforma tecnologica en la venta de pasajes, entonces, nos apoyamos con ellos en esta labor”, agregó.

¿Nuevas rutas?

Tras ser consultado por si hay nuevas rutas a la vista, Pablo Pastega comentó que si bien la visión de la compañía es sumar más destinos en su servicio, aún no tienen mapeado uno en particular.

“Esta es la primera ruta, la idea es que haya más. Respecto al transporte internacional, la situación es algo más complicada, ya que para operar un trayecto internacional en Sudamérica hay todo un sistema de concesiones y autorizaciones que tener en cuenta”, dijo.