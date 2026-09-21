La plataforma tecnológica alemana para la venta de pasajes en bus, FlixBus, iniciará operaciones de transporte interprovincial en Perú con una ruta que conectará Lima, Chimbote y Trujillo en ambos sentidos.

La marca ingresará al mercado peruano de la mano de Promimpro, empresa del Grupo Polo, conglomerado que también posee Allin Group, concesionaria vinculada a servicios de transporte urbano de Lima, como el Corredor Rojo.

Sin embargo, la entrada de FlixBus al mercado peruano ha generado cuestionamientos por parte de la Confederación de Transportistas Terrestres del Perú (Cotrap) y la Asociación de Propietarios de Ómnibus Interprovinciales del Perú (Apoip).

Ambos gremios afirman que FlixBus vendería pasajes mediante su marca y plataforma digital, pero que la operación efectiva del servicio estaría a cargo de una empresa peruana.

Los transportistas sostienen que FlixBus no ingresaría como empresa operadora, sino como una marca que comercializa boletos en representación de una compañía local.

“Eso no es innovación, es un formulismo diseñado para eludir las exigencias que la ley impone a quien realmente opera un servicio de transporte de pasajeros”, consideraron a través de un comunicado.

Los gremios solicitan que se aclare quién asumirá la responsabilidad ante accidentes, pérdida de equipaje, demoras, cancelaciones y reembolsos.

También señalan que los pasajeros deben saber, antes de adquirir un boleto, cuál es la empresa que realmente brindará el servicio y será responsable de su seguridad.

“Una marca internacional no puede servir de fachada para que una empresa opere transporte sin cumplir lo que la ley exige”, precisaron.

Los gremios precisan que no se oponen a la inversión extranjera ni a una mayor competencia en el transporte interprovincial, ya que indicaron que se centran en las condiciones del ingreso de FlixBus y en definir la responsabilidad legal ante los usuarios.

Asimismo, solicitan conocer qué inversiones directas realizará FlixBus en flota, terminales, mantenimiento y personal, además de identificar qué aspectos de la operación estarán bajo control de sus operadores en Perú.

¿Qué dice FlixBus en Perú?

Ante ello, el Grupo Polo presentará mañana 22 de septiembre uno de sus buses para explicar las medidas y elementos de seguridad que acompañarán la operación de FlixBus en Perú.

Como se recuerda, FlixBus planeaba iniciar operaciones en Perú a fines de 2025 mediante alianzas con operadores locales y venta digital de pasajes. En un inicio buscó autorización para la ruta Lima-Ica, pero el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró improcedente su solicitud en noviembre de ese año.