FlixBus llega al Perú con ruta Lima-Chimbote-Trujillo. Foto: Quike Anaya / Flixbus
FlixBus llega al Perú con ruta Lima-Chimbote-Trujillo. Foto: Quike Anaya / Flixbus
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

en ambos sentidos.

La marca ingresará al mercado peruano de la mano de Promimpro, empresa del Grupo Polo, conglomerado que también posee Allin Group, concesionaria vinculada a servicios de transporte urbano de Lima, como el Corredor Rojo.

Sin embargo, la entrada de FlixBus al mercado peruano

Ambos gremios afirman que FlixBus vendería pasajes mediante su marca y plataforma digital, pero que la operación efectiva del servicio estaría a cargo de una empresa peruana.

Los transportistas sostienen que FlixBus no ingresaría como empresa operadora,

“Eso no es innovación, es un formulismo diseñado para eludir las exigencias que la ley impone a quien realmente opera un servicio de transporte de pasajeros”, consideraron a través de un comunicado.

, demoras, cancelaciones y reembolsos.

También señalan que los pasajeros deben saber, antes de adquirir un boleto, cuál es la empresa que realmente brindará el servicio y será responsable de su seguridad.

“Una marca internacional no puede servir de fachada para que una empresa opere transporte sin cumplir lo que la ley exige”, precisaron.

y en definir la responsabilidad legal ante los usuarios.

Asimismo,

¿Qué dice FlixBus en Perú?

Ante ello, el Grupo Polo presentará mañana 22 de septiembre uno de sus buses para explicar las medidas y elementos de seguridad que acompañarán la operación de FlixBus en Perú.

Como se recuerda, FlixBus planeaba iniciar operaciones en Perú a fines de 2025 mediante alianzas con operadores locales y venta digital de pasajes. En un inicio buscó autorización para la ruta Lima-Ica, pero el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró improcedente su solicitud en noviembre de ese año.

Gremios de transportistas solicitan que se aclare quién asumirá la responsabilidad ante accidentes, pérdida de equipaje, demoras, entre otros. (Imagen: Andina)
Gremios de transportistas solicitan que se aclare quién asumirá la responsabilidad ante accidentes, pérdida de equipaje, demoras, entre otros. (Imagen: Andina)

TE PUEDE INTERESAR

Inversión en infraestructura de transporte concesionada alcanzó los US$ 895 millones en 2026
MTC: Thangherlini asume sector de 567 proyectos lejos de inaugurarse, ¿cuáles cuestan más?
Combustibles: aprueban subsidio a mototaxistas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.