¿Puedo alquilar mi cochera a alguien que no vive en mi edificio? | Foto: Generada con IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
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Tener una cochera sin utilizar puede convertirse en una fuente de ingresos adicionales, especialmente en zonas donde conseguir estacionamiento es complicado. Sin embargo, cuando quien quiere alquilarla no vive en el edificio, pueden aparecer objeciones de la administración o de la junta de propietarios por el ingreso permanente de una persona ajena al inmueble.

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