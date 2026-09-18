Becas. (Foto: Pronabec).
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Redacción Gestión
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El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) lanzó la convocatoria extraordinaria de la Beca Generación del Bicentenario 2026, una iniciativa orientada a .

Las instituciones de educación superior (IES) elegibles son aquellas universidades extranjeras ubicadas entre las primeras 400 posiciones mundiales en rankings internacionales de los últimos cinco años: QS, ARWU o THE, es decir, reconocidas como las mejores del globo.

¿Qué cubre la beca?

La subvención financia la matrícula, pensión de estudios, tramitación del grado o título, trabajo de investigación, transporte internacional, alojamiento, alimentación, movilidad local, seguro médico y costos administrativos. Los beneficios se otorgarán a partir del 1 de enero de 2027.

Requisitos obligatorios y perfil profesional

  • Nacionalidad y titulación: Tener nacionalidad peruana y contar con el grado de Bachiller o Título profesional/técnico (para maestría) o grado de Maestro (para doctorado).
  • Rendimiento académico: Acreditar como mínimo la pertenencia al tercio superior o equivalente al cierre de los estudios de pregrado o posgrado.
  • Aceptación universitaria: Poseer la carta de aceptación definitiva en un programa presencial de una IES Top 400, con fecha de inicio de clases fijada entre el 1 de julio de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.
  • Experiencia e ingresos: Demostrar una experiencia profesional mínima de 2 años contabilizada desde la obtención del Bachiller o Título técnico, e ingresos brutos mensuales per cápita familiares no mayores a 7 Remuneraciones Mínimas Vitales (S/ 7.910).
  • Salud y evaluación financiera: No registrar calificación negativa en la central de riesgos de la SBS y adjuntar certificados de salud física y mental expedidos por un médico y un psiquiatra colegiados y habilitados.
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Becas. (Foto: Difusión)
Becas. (Foto: Difusión)

Asimismo,

En tanto, en doctorado es preciso ser autor de un artículo científico en revista indexada, autor de un libro en los últimos cinco años, o figurar inscrito y activo en el Renacyt.

Fechas clave y proceso de postulación

El cronograma oficial establece los siguientes hitos:

  • Fase de postulación:

Del 30 de octubre de 2026 al 13 de noviembre de 2026 (cierre a las 23:59:59 horas).

  • Fase de subsanación:

Del 3 de noviembre de 2026 al 24 de noviembre de 2026.

  • Revisión de postulaciones:

Del 3 de noviembre de 2026 al 4 de diciembre de 2026.

  • Publicación de seleccionados:

15 de diciembre de 2026.

  • Aceptación de la beca:

Del 16 de diciembre de 2026 al 21 de diciembre de 2026.

  • Publicación de la lista final de becarios:

A partir del 22 de diciembre de 2026.

Para inscribirse, el usuario debe crear su cuenta con el DNI y un correo personal, subir los documentos solicitados en archivos PDF (formato A4 y peso máximo de 2 MB) y firmar electrónicamente el expediente virtual para formalizar el envío.

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