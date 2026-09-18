El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) lanzó la convocatoria extraordinaria de la Beca Generación del Bicentenario 2026, una iniciativa orientada a profesionales peruanos con alto rendimiento académico e insuficientes recursos económicos que aspiran a cursar estudios de posgrado en el extranjero.

Para esta convocatoria se ofrecen únicamente 20 becas integrales en modalidad presencial a tiempo completo: 17 vacantes reservadas para programas de maestría y 3 vacantes para programas de doctorado.

Las instituciones de educación superior (IES) elegibles son aquellas universidades extranjeras ubicadas entre las primeras 400 posiciones mundiales en rankings internacionales de los últimos cinco años: QS, ARWU o THE, es decir, reconocidas como las mejores del globo.

¿Qué cubre la beca?

La subvención financia la matrícula, pensión de estudios, tramitación del grado o título, trabajo de investigación, transporte internacional, alojamiento, alimentación, movilidad local, seguro médico y costos administrativos. Los beneficios se otorgarán a partir del 1 de enero de 2027.

Requisitos obligatorios y perfil profesional

Aunque no hay límite de edad para postular, el aspirante debe cumplir con los siguientes requisitos indispensables para quedar registrado como postulante apto:

Nacionalidad y titulación: Tener nacionalidad peruana y contar con el grado de Bachiller o Título profesional/técnico (para maestría) o grado de Maestro (para doctorado).

Tener nacionalidad peruana y contar con el grado de Bachiller o Título profesional/técnico (para maestría) o grado de Maestro (para doctorado). Rendimiento académico: Acreditar como mínimo la pertenencia al tercio superior o equivalente al cierre de los estudios de pregrado o posgrado.

Acreditar como mínimo la pertenencia al tercio superior o equivalente al cierre de los estudios de pregrado o posgrado. Aceptación universitaria: Poseer la carta de aceptación definitiva en un programa presencial de una IES Top 400, con fecha de inicio de clases fijada entre el 1 de julio de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

Poseer la carta de aceptación definitiva en un programa presencial de una IES Top 400, con fecha de inicio de clases fijada entre el 1 de julio de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Experiencia e ingresos: Demostrar una experiencia profesional mínima de 2 años contabilizada desde la obtención del Bachiller o Título técnico, e ingresos brutos mensuales per cápita familiares no mayores a 7 Remuneraciones Mínimas Vitales (S/ 7.910).

Demostrar una experiencia profesional mínima de 2 años contabilizada desde la obtención del Bachiller o Título técnico, e ingresos brutos mensuales per cápita familiares no mayores a 7 Remuneraciones Mínimas Vitales (S/ 7.910). Salud y evaluación financiera: No registrar calificación negativa en la central de riesgos de la SBS y adjuntar certificados de salud física y mental expedidos por un médico y un psiquiatra colegiados y habilitados.

No registrar calificación negativa en la central de riesgos de la SBS y adjuntar certificados de salud física y mental expedidos por un médico y un psiquiatra colegiados y habilitados. LEA TAMBIÉN: Pronabec difunde 889 becas para estudiar maestrías y doctorados en Brasil: así puedes postular

Becas. (Foto: Difusión)

Asimismo, se debe respaldar el perfil profesional o de investigación exigido. En maestría, se requiere acreditar un periodo académico de docencia/apoyo docente en instituciones de nivel universitario en los últimos cinco años, o la culminación de un curso o diplomado de especialización de al menos 120 horas académicas en los últimos tres años.

En tanto, en doctorado es preciso ser autor de un artículo científico en revista indexada, autor de un libro en los últimos cinco años, o figurar inscrito y activo en el Renacyt.

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Fechas clave y proceso de postulación

El concurso se desarrolla mediante un proceso 100% virtual a través del Módulo de Postulación del SIBEC en el portal institucional. El cronograma oficial establece los siguientes hitos:

Fase de postulación:

Del 30 de octubre de 2026 al 13 de noviembre de 2026 (cierre a las 23:59:59 horas).

Fase de subsanación:

Del 3 de noviembre de 2026 al 24 de noviembre de 2026.

Revisión de postulaciones:

Del 3 de noviembre de 2026 al 4 de diciembre de 2026.

Publicación de seleccionados:

15 de diciembre de 2026.

Aceptación de la beca:

Del 16 de diciembre de 2026 al 21 de diciembre de 2026.

Publicación de la lista final de becarios:

A partir del 22 de diciembre de 2026.

Para inscribirse, el usuario debe crear su cuenta con el DNI y un correo personal, subir los documentos solicitados en archivos PDF (formato A4 y peso máximo de 2 MB) y firmar electrónicamente el expediente virtual para formalizar el envío.