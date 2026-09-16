El ministro de Educación, José Antonio Chang, planteó reorientar la formación técnica y las becas estatales hacia carreras relacionadas con las necesidades productivas del país y las regiones.

Según explicó el funcionario, la intención es que ningún estudiante termine la secundaria sin haber desarrollado un oficio o una habilidad técnica. Para ello, el sector busca consolidar una ruta que conecte a los colegios secundarios técnicos, los Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) y los institutos tecnológicos.

“¿Qué queremos? Que en los últimos tres años de esta formación secundaria técnica podamos darles micro certificaciones en uno de los oficios que hayan escogido, que tienen que ver con la demanda de las regiones. Que estas sean convalidables en los CEPROS para que profundicen su conocimiento en el área que han escogido como formación técnica y que posteriormente puedan convalidar estos estudios en los institutos tecnológicos para una formación técnica de más alto nivel”, señaló Chang.

Estas medidas forman parte del plan sectorial para el período 2026-2031, presentada ante la Comisión de Educación, Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados.

El ministro señaló que esta articulación permitiría que los jóvenes continuaran su especialización y accedieran a una formación técnica de mayor nivel. La meta es alinear la oferta educativa, promover el aprendizaje práctico y convertir la capacitación técnica en una herramienta de empleabilidad y bienestar.

Como parte de esta estrategia, el ministerio proyecta mejorar el equipamiento de 124 colegios de secundaria técnica hacia 2027, con lo que se beneficiaría a 126,627 estudiantes. A largo plazo, se busca que todas las escuelas secundarias con formación técnica alcancen estándares de alta calidad al 2031.

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El titular del sector sostuvo que esta apuesta responde a una brecha laboral. Afirmó que el 44% de los egresados ​​técnicos trabaja en ocupaciones afines a lo que estudió, frente al 38.4% de los egresados ​​universitarios. Además, indicó que cerca de la mitad de las empresas tiene dificultades para cubrir vacantes que requieren perfiles técnicos. En el caso de Pronabec, anunció que habrá 20,000 nuevas becas en 2027 y que se modificará su orientación.

“A lo largo de todos estos años de la Beca 18, han ido orientadas fundamentalmente a la formación de las carreras tradicionales, administración, derecho, contabilidad, economía, ciencias sociales. Pero creemos que el Perú necesita formación de técnicos y estamos apuntando a ingeniería agraria, de minas, de puertos, a todas las áreas donde el Perú puede tener un potencial productivo”, puntualizó.

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La nueva propuesta planteó destinar el 80% de las becas a carreras técnicas, ingenierías, tecnologías, inteligencia artificial y bases de datos, entre otras especialidades asociadas a sectores productivos, mientras que el 20% restante se mantendría para carreras tradicionales.

Fenómeno El Niño

En otro momento, Chang informó que el sector Educación prepara medidas ante la llegada del fenómeno El Niño en las escuelas. La intervención priorizará 7,998 locales educativos de Lambayeque, Tumbes, Piura, Lima Provincias y La Libertad, donde estudian más de 1,2 millones de alumnos.

El plan, según precisó el ministro, contempla reforzar techos con calaminas y canaletas para prevenir filtraciones y daños por las lluvias.

Además, se planteó contar con 1,500 aulas modulares prefabricadas para reemplazar temporalmente locales afectados. Asimismo, para evitar la interrupción de clases, el ministerio prevé usar TV, radio, materiales impresos y docentes itinerantes en las zonas aisladas, según el nivel de afectación de cada comunidad.

“Esta alianza para la televisión se está haciendo con IRTP, que permite que nosotros lleguemos a todas las regiones del país segmentando los cursos según los grados y años, lo que garantiza que sí vamos a poder cumplir con una estrategia adecuada para atender las necesidades de estudio de nuestros niños”, puntualizó.