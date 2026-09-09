Según la medición, los estudiantes peruanos obtuvieron 406 puntos en ciencias, 390 en comprensión lectora y 382 en matemática. Frente a 2022, esto significa una caída de 2, 18 y 9, respectivamente.

Con estos resultados, el estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) precisa que un 46.6% de los estudiantes en el Perú se encuentran calificados como de “bajo desempeño” y solo 0.5% son considerados de “alto desempeño”.

Para Mónica Muñoz Nájar, economista y subdirectora ejecutiva de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), los últimos resultados prácticamente “han borrado todos los avances que se tenían desde el 2015”, en un sistema que arrastra problemas de aprendizaje desde hace décadas.

“Estos jóvenes de 15 años son los que van a salir a trabajar en los próximos dos o tres años. En muchos casos, casi el 60% va a salir directamente al mercado laboral sin pasar por educación superior. Entonces, vamos a seguir condenando la productividad del país”, comentó a Gestión.

La caída en el desempeño educativo se observa al mismo tiempo que los recursos para Educación aumentaron más de 32% entre el 2022 y 2026. Incluso un estudio de Apoyo Consultoría presentado el año pasado resaltó que en los últimos 10 años, del 2015 al 2025, el gasto en esta función llegó a duplicarse.

Un estudio de Apoyo Consultoría resaltó que en los últimos 10 años, del 2015 al 2025, el gasto en educación llegó a duplicarse.

Presupuesto en Educación: un crecimiento sin freno

Este año el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de educación ascendió a S/ 51,587 millones. De ese total, más de S/ 34,729.9 millones están orientados a personal y obligaciones sociales, es decir, el 67.3%. En tanto, solo para proyectos, cuenta con S/ 9,742.7 millones.

Esto ocurre mientras que 30% de las aulas de educación básica regular está en riesgo de colapso y que uno de cada cinco alumnos estudia en un local que requiere demolición, indica un estudio de Apoyo Consultoría.

Carlos Córdova, director de proyectos de Apoyo Consultoría, precisa que el problema no está solo en el poco gasto en infraestructura física, sino en que también existen colegios que no cuentan con condiciones básicas para brindar el servicio educativo.

“El presupuesto ha crecido principalmente en el bloque de remuneraciones y no necesariamente en otros elementos clave para el bienestar de los estudiantes para recibir clases, como son la infraestructura, el mobiliario, el equipamiento a nivel digital. Eso se condice con que actualmente uno de cada cinco alumnos está estudiando en un local que está en riesgo de colapso”, sostuvo.

Por ejemplo, entre 2015 y 2025, la proporción de colegios rurales que cuentan con agua, saneamiento y electricidad pasó de 26% a 22%, indica el estudio de la consultora. Al mismo tiempo, la proporción de colegios con computadoras inoperativas aumentó de 12% en 2019 a 20% en 2025.

¿Cómo cambió el presupuesto en Educación durante los últimos años? Año Presupuesto Institucional de Apertura (Millones de S/) Presupuesto Institucional Modificado (Millones de S/) 2022 35,895.3 39,068.4 2023 42,063.6 44,740.3 2024 46,549.8 48,857 2025 48,411.6 50,317.6 2026 48,707.6 51,586.9 2027 (*) 49,067.7 (*) Es el monto propuesto por el Gobierno en su proyecto de presupuesto público 2027 Fuente: Consulta Amigable del MEF - Proyecto de presupuesto 2027

El problema con las remuneraciones

Entre el 2015 y 2025, la remuneración docente promedio aumentó más de 121%. Sin embargo, los especialistas advierten que no se ha mantenido con la misma fuerza los mecanismos destinados a evaluar el desempeño de los profesores.

Según Apoyo Consultoría, la Evaluación de Desempeño Docente no se aplica sistemáticamente ni está integrada a la progresión de la Carrera Pública Magisterial

“No hay mecanismos para verificar que se esté premiando el correcto desempeño en el aula. Los esquemas de evaluación del desempeño docente se han descontinuado o, en todo caso, no son instrumentales para definir quién termina recibiendo una mejor remuneración y esto es porque la carrera pública magisterial ha perdido este foco de calidad en la parte docente”, indicó Córdova.

Entre el 2015 y 2025, la remuneración docente promedio aumentó más de 121%. Fuente: GEC

Muñoz Nájar añadió que la reforma magisterial, contemplaba evaluaciones meritocráticas, mejora de las prácticas pedagógicas, recursos para los institutos pedagógicos y facultades de educación, además de asistencia técnica, capacitación y acompañamiento, pero esto se fue perdiendo en medio de la pandemia y los posteriores gobiernos.

“Se desarrolló casi hasta el 2019, pero en la pandemia se vio interrumpido. Desde el 2021, en el Gobierno de Pedro Castillo, ya empezó a desmantelarse, en parte, porque había una serie de intereses desde el mismo sector magisterial que el ministerio no supo manejar adecuadamente. Se mantuvo la política de incrementar la remuneración, pero no la mejora de la exigencia, del aprendizaje, de la enseñanza, la capacitación, el acompañamiento. Ha habido un abandono total de las políticas de Estado”, sostuvo.

Entre el 2015 y 2025, la remuneración docente promedio aumentó más de 121%.

¿Qué puede hacer el Gobierno?

El presupuesto seguiría creciendo en 2027. En su proyecto de Presupuesto Público presentado al Congreso de la República, el Gobierno propone un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 49,068 millones destinado a Educación para el próximo año.

La propuesta supone un aumento de 0.7% frente al PIA de 2027 y sería incluso 36.7% mayor que el presupuesto planteado en 2022. Entonces, ¿qué debería hacer el Gobierno de Keiko Fujimori con estos mayores recursos?

Para Muñoz Nájar, una de las prioridades debe ser recuperar políticas que ya habían sido implementadas y que fueron perdiendo fuerza como el acompañamiento pedagógico y la necesidad de una capacitación docente de mayor nivel.

En cuanto a infraestructura, la economista de redes consideró que no basta con mantener el ritmo actual de inversión. Según estimó, la brecha de infraestructura educativa asciende a S/ 177,000 millones, por lo que cerrarla con el ritmo de inversión actual tomaría entre 30 y 50 años.

Por ello, plantea que la nueva gestión debería buscar alternativas como módulos educativos que puedan construirse de manera más rápida y con características adaptadas a las distintas condiciones climáticas del país.