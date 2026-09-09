Perú retrocedió en Prueba PISA 2025. (Foto: GEC)
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Guadalupe Gamboa
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Aunque el presupuesto destinado a Educación ha seguido creciendo, los últimos resultados de la prueba PISA 2025 muestran que el nivel de aprendizaje en el país no avanza al mismo ritmo e incluso ha empeorado entre el 2022 y 2025. Consultado por este diario, desde el Ministerio de Educación (Minedu) indicaron que hoy habrá una comunicación oficial respecto a la prueba.

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