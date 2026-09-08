El Perú volvió a retroceder en la Prueba Pisa. Según informó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe, los resultados del 2025 frente a los del 2022 revelan un retroceso de los estudiantes peruanos en las tres principales áreas evaluadas: comprensión lectora, matemáticas y ciencias.

La Prueba Pisa 2025 indica que Perú obtuvo 406 puntos en ciencia, 390 en lectura y 382 en matemática. Frente a los resultados del 2022, estas tres principales áreas registraron una caída de 2, 15 y 9 puntos, respectivamente.

Además la prueba, que se realiza cada tres años a estudiantes de 15 años, añadió una evaluación sobre resolución de problemas computacionales. En esta Perú logró 436 puntos, resultado similar al de países como Colombia, Filipinas, Israel, Mongolia, Rumania, Serbia y Albania.

Con estos resultados, solo un 0.5% de los estudiantes en el Perú tienen un alto desempeño, mientras que casi la mitad (46.6%) de los estudiantes son calificados como de bajo desempeño.

Cabe indicar que el desempeño de los jóvenes varía dependiendo de las condiciones socioeconómicas que enfrentan. Según precisó el estudio, el 13.7% de la variación del desempeño en ciencias es explicada por el índice socioeconómico.

Se estima que un 25% de los estudiantes peruanos que PISA se encuentran socioeconómicamente desfavorecidos, es decir, quienes se encuentran en el cuarto inferior del índice socioeconómico.

Durante estos últimos tres años, entre el estudio de 2022 y el del 2025, el desempeño de los estudiantes desfavorecidos aumentó en 6 puntos.

La Prueba Pisa 2025 indica que Perú obtuvo 406 puntos en ciencia, 390 en lectura y 382 en matemática. (Imagen: OCDE)

Se indica que un 10.1% de los estudiantes desfavorecidos son considerados académicamente resilientes, es decir, aquellos que están en el cuarto inferior del índice socioeconómico de su país, pero se ubican entre los mejores en ciencias.

De estos estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos, más de la mitad reportaron falta de oportunidades de participación social, ocio y estimulación cognitiva por restricciones económicas.

Otro aspecto que empeoró fue el apoyo familiar, indicador se construye a partir del interés de los padres por el aprendizaje, las actividades escolares y la educación futura.

La cantidad de alumnos que dijeron que sus padres les preguntaban semanalmente qué habían hecho en la escuela bajaron de 69% en 2022 a 58% en 2025. Esto se encuentra por debajo del promedio de la OCDE, que bajó de 77% a 71%.

Uso de IA

Ante los recientes avances tecnológicos, la evaluación también consultó a los estudiantes respecto al uso que le dan a la inteligencia artificial (IA).

Un 53.8% de los estudiantes peruanos señala que utiliza IA al menos semanalmente para ayudarse a aprender, mientras que un 55.3% dice que aprende en sus clases a evaluar información generada por IA.

En tanto, entre los jóvenes que utilizan la IA, un 43% la usa para investigar temas nuevos, un 40% para resumir textos y un 36% para redactar sus tareas.