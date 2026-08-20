Altas tasas de deserción se deben a falta de recursos y necesidad de trabajar, de acuerdo con especialistas. Foto: Archivo GEC
Altas tasas de deserción se deben a falta de recursos y necesidad de trabajar, de acuerdo con especialistas. Foto: Archivo GEC
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Fernando Cuadros Concha
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El sueño de estudiar una carrera universitaria o técnica en el Perú conlleva, en la gran mayoría de los casos, una serie de esfuerzos económicos para cubrir los años de formación. No obstante, , de acuerdo con el Centro de Análisis de Políticas Públicas en Educación Superior (Cappes).

A detalle, el 60% de las familias peruanas tiene ingresos per cápita debajo de los S/ 12,114 —en cifras del BID y Cappes—, mientras que el costo académico promedio anual de estudiar en un instituto particular es de S/ 12,636 y, en una universidad, de S/ 19,942.

Andrea Salas y Karina Morales, autoras de Invertir en talento: Hacia un modelo sostenible de créditos educativos en el Perú, comentaron que

De este grupo, 341,000 se encuentran en institutos y 540,000 en universidades. Salas y Morales coinciden en que este talento necesita apoyo financiero para continuar con sus estudios.

En datos de la Encuesta Nacional de Hogares 2024, los estudiantes de menores ingresos y de institutos tienen mayores tasas de deserción (45.2%) frente al 29.5% en caso de universidades.

En el caso de institutos, el 33.5% interrumpe sus estudios por problemas económicos y el 36.8% porque debe trabajar; mientras que en universidades las tasas son de 34.7% y 26.4%, respectivamente.

El 60% de familias no puede cubrir costos de educación superior en Perú. En la mayoría de los casos, la falta de recursos obliga a renunciar a los estudios. Foto: AFP / FREDERICK FLORIN / referencial
El 60% de familias no puede cubrir costos de educación superior en Perú. En la mayoría de los casos, la falta de recursos obliga a renunciar a los estudios. Foto: AFP / FREDERICK FLORIN / referencial

Las brechas financieras complican más el panorama de la formación educativa superior si consideramos que los jóvenes de menores ingresos enfrentan mayores dificultades para transitar del colegio a un instituto o universidad (28%, frente al promedio nacional de 38%).

Sumado a ello, la oferta pública no puede acaparar toda la demanda, debido a que 2 de cada 10 postulantes a una universidad estatal consiguen una vacante, pero el 43% de los que no ingresan, abandonan el sueño de la educación superior universitaria.

“La oferta actual de instrumentos financieros no alcanza para cerrar la brecha”, concluyeron.

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