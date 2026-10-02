La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que inició acciones judiciales en el ámbito internacional y nacional para buscar la nulidad del laudo arbitral emitido en el conflicto con Rutas de Lima S.A.C.

Según un comunicado difundido por la comuna, la Procuraduría Pública de la MML, junto con un estudio internacional, participó en una audiencia ante la Corte de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en Washington D.C., con el propósito de sustentar la nulidad del laudo arbitral entre Rutas de Lima y la Municipalidad de Lima.

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La administración municipal señaló que su posición se sustenta, entre otros aspectos, en cuestionamientos a la actuación del estudio contratado durante la gestión del exalcalde Jorge Muñoz, debido a lo que calificó como una defensa “deficiente y presuntamente coludida” en dichos procesos.

La comuna precisó que la causa quedó pendiente de resolución.

La comuna capitalina informó que participó en una audiencia ante una corte federal en Washington y que prepara un recurso de amparo contra una resolución de la Primera Sala Comercial de Lima. Foto: MML

Cuestiona resolución emitida en el Perú

En paralelo, la Municipalidad de Lima informó que tomó conocimiento de la Resolución N.° 13, emitida el 21 de septiembre de 2023 por la Primera Sala Comercial de Lima, mediante la cual se dispone el reconocimiento del laudo arbitral del 11 de mayo de 2020 entre Rutas de Lima S.A.C. y la comuna capitalina.

Frente a esta decisión, la MML manifestó su rechazo al considerar que el pronunciamiento carece de una debida motivación y contraviene principios constitucionales.

“La MML rechaza este pronunciamiento al considerar que carece de una debida motivación y contraviene principios constitucionales. Por ello, nuestra Procuraduría Pública interpondrá, dentro del plazo correspondiente, una acción de amparo para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos a quienes representamos”, se lee en el comunicado.

Continuará acciones legales

La Municipalidad Metropolitana de Lima señaló que continuará defendiendo los intereses de la ciudadanía tanto en el ámbito nacional como internacional.

Asimismo, indicó que agotará las instancias correspondientes para hacer valer los principios constitucionales, en el marco de la lucha contra la corrupción y la protección de la población.