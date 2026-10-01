El impacto de El Niño en construcción, materiales, logística e infraestructura del país. (Foto: composición de ChatGPT con imágenes de Agencia Andina)
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Camila Vera
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Aunque la construcción en Perú acumula, hasta agosto, 16 meses en terreno positivo y una proyección de crecimiento anual del 10.6%, la coincidencia de llegada de El Niño Global y El Niño Costero reajustaría el camino del sector y haría más vulnerable el conjunto de viviendas informales y precarias.

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