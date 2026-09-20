El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la estabilidad del déficit fiscal brinda márgenes de acción para atender escenarios adversos que enfrentará la economía nacional, tales como los choques climáticos.

Acorde con las cifras publicadas por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), a agosto del presente año, el déficit fiscal en los últimos 12 meses se ubicó en 1% del PBI, nivel similar al del mes previo y menor al observado al cierre de 2025 (2.2% del PBI).

Los ingresos corrientes del gobierno general acumularon una expansión de 12.9% real entre enero y agosto de 2026, en un contexto de incremento del precio del cobre (39.9%) y dinamismo de la actividad económica local. Este entorno impulsó especialmente la recaudación tributaria del gobierno central, que creció 14.2% real, destacando el Impuesto a la Renta con 14.6% real y el IGV con 9.7% real.

Asimismo, el gasto no financiero del gobierno general aumentó 4.3% real en el mismo periodo, explicado por el gasto corriente (8.4% real acumulado), mientras que el gasto de capital se redujo 7.4% real. Este comportamiento se asocia a compromisos salariales en los sectores Educación, Salud y Militar Policial, así como a gastos vinculados a los procesos electorales.

Cabe resaltar que, el país enfrenta actualmente choques adversos como la presencia del Fenómeno El Niño (FEN) y elevados precios internacionales de los combustibles, factores que afectan la actividad económica y el bienestar de la población.

Frente a este panorama, el MEF informó que se mantendrá un manejo fiscal prudente, orientado a la atención de estos eventos adversos y de otras actividades prioritarias.

Esta capacidad de acción es posible gracias a las fortalezas fiscales construidas en las últimas décadas, que han permitido al país aplicar políticas para responder ante choques negativos, aseguraron.

En esa línea, el Gobierno liderado por la presidenta Keiko Fujimori ejecuta medidas focalizadas para proteger a los sectores más vulnerables, y evalúa intervenciones adicionales en función de la evolución de estos riesgos, priorizando la prevención y mitigación de sus efectos.