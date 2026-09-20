el MEF informó que se mantendrá un manejo fiscal prudente, orientado a la atención de estos eventos adversos y de otras actividades prioritarias. (Foto: Andina).
el MEF informó que se mantendrá un manejo fiscal prudente, orientado a la atención de estos eventos adversos y de otras actividades prioritarias. (Foto: Andina).
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la estabilidad del déficit fiscal brinda márgenes de acción para atender escenarios adversos que enfrentará la economía nacional, tales como los choques climáticos.

Los ingresos corrientes del gobierno general acumularon una expansión de 12.9% real entre enero y agosto de 2026, en un contexto de incremento del precio del cobre (39.9%) y dinamismo de la actividad económica local. Este entorno impulsó especialmente la recaudación tributaria del gobierno central, que creció 14.2% real, destacando el Impuesto a la Renta con 14.6% real y el IGV con 9.7% real.

Cabe resaltar que, el país enfrenta actualmente choques adversos como la presencia del Fenómeno El Niño (FEN) y elevados precios internacionales de los combustibles, factores que afectan la actividad económica y el bienestar de la población.

Frente a este panorama, el MEF informó que se mantendrá un manejo fiscal prudente, orientado a la atención de estos eventos adversos y de otras actividades prioritarias.

En esa línea, el Gobierno liderado por la presidenta Keiko Fujimori ejecuta medidas focalizadas para proteger a los sectores más vulnerables, y evalúa intervenciones adicionales en función de la evolución de estos riesgos, priorizando la prevención y mitigación de sus efectos.

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