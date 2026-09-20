Bonos condicionados: qué límites tienen las empresas| | Foto: GEC
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Gerardo Rosales Diaz
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El ingreso mensual de un trabajador no necesariamente se limita a un sueldo fijo. Puede incluir componentes variables o adicionales cuyo pago depende de determinadas condiciones. El problema aparece cuando estas dejan de cumplirse: retirar ese monto podría significar que el trabajador termine percibiendo una remuneración menor.

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