El costo de la informalidad laboral: ¿cuánto pierde el Perú y qué impide reducirla? Foto: Andina
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Isabel Aranda
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La informalidad laboral bordea al 70% de los trabajadores en Perú, según el Inei. Detrás de esta cifra existe un costo que alcanza a trabajadores, empresas y a la economía. Para una persona fuera de planilla, la brecha no está solo en los beneficios que deja de recibir, sino también en menores oportunidades de capacitación, acceso a financiamiento y crecimiento de sus ingresos.

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