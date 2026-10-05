Donald Trump destacó la ventaja de Flávio Bolsonaro sobre Lula da Silva tras la primera vuelta electoral en Brasil. Foto: EFE.
Donald Trump destacó la ventaja de Flávio Bolsonaro sobre Lula da Silva tras la primera vuelta electoral en Brasil. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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El , calificó este lunes como una “gran victoria” la y anticipó que la segunda vuelta será “muy reñida”.

“Es una gran victoria. Ajustada, pero es una gran victoria. Increíble, de verdad”, respondió Trump a la prensa en la Casa Blanca cuando fue consultado sobre la ventaja obtenida por Bolsonaro en los comicios.

Ante una nueva pregunta sobre las elecciones brasileñas, el mandatario estadounidense se refirió al balotaje y sostuvo: “Creo que van a ser unas elecciones muy reñidas. Serán muy reñidas.

“Habrá una segunda vuelta. Creo que todo el mundo esperaba que la hubiera, así que veremos qué pasa”, declaró este lunes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al ser consultado por la jornada electoral brasileña.

Relación entre Brasil y Estados Unidos

En los últimos meses, la Administración de Donald Trump ha impuesto aranceles a una parte importante de los productos brasileños y ha adoptado medidas diplomáticas y políticas contra Brasil, entre ellas el retiro del visado a la embajadora brasileña en Washington.

Flávio Bolsonaro disputará la segunda vuelta de las elecciones brasileñas frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: EFE.
Flávio Bolsonaro disputará la segunda vuelta de las elecciones brasileñas frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: EFE.

El Gobierno de Lula ha denunciado estas acciones como un intento de injerencia electoral en favor de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump y condenado a prisión por intentar dar un golpe de Estado.

El pasado viernes, Estados Unidos suspendió sus servicios consulares en Brasil por “motivos de seguridad”. Las actividades fueron reanudadas este lunes, después de la primera vuelta electoral.

Con información de EFE.

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