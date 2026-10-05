El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este lunes como una “gran victoria” la ventaja obtenida por el opositor Flávio Bolsonaro sobre el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones de Brasil y anticipó que la segunda vuelta será “muy reñida”.

“Es una gran victoria. Ajustada, pero es una gran victoria. Increíble, de verdad”, respondió Trump a la prensa en la Casa Blanca cuando fue consultado sobre la ventaja obtenida por Bolsonaro en los comicios.

Ante una nueva pregunta sobre las elecciones brasileñas, el mandatario estadounidense se refirió al balotaje y sostuvo: “Creo que van a ser unas elecciones muy reñidas. Serán muy reñidas”.

El candidato opositor de ultraderecha, Flávio Bolsonaro, se impuso en la primera vuelta con una ventaja de dos puntos porcentuales sobre el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos disputarán la segunda vuelta.

“Habrá una segunda vuelta. Creo que todo el mundo esperaba que la hubiera, así que veremos qué pasa”, declaró este lunes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al ser consultado por la jornada electoral brasileña.

Relación entre Brasil y Estados Unidos

En los últimos meses, la Administración de Donald Trump ha impuesto aranceles a una parte importante de los productos brasileños y ha adoptado medidas diplomáticas y políticas contra Brasil, entre ellas el retiro del visado a la embajadora brasileña en Washington.

Flávio Bolsonaro disputará la segunda vuelta de las elecciones brasileñas frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: EFE.

El Gobierno de Lula ha denunciado estas acciones como un intento de injerencia electoral en favor de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump y condenado a prisión por intentar dar un golpe de Estado.

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El pasado viernes, Estados Unidos suspendió sus servicios consulares en Brasil por “motivos de seguridad”. Las actividades fueron reanudadas este lunes, después de la primera vuelta electoral.

Desde su regreso al poder en enero de 2025, Trump ha expresado su respaldo a candidatos de derecha en América Latina y se ha atribuido incluso parte del mérito por algunas de sus victorias, como ocurrió con el colombiano Abelardo de la Espriella.

Con información de EFE.