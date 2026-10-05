Flávio Bolsonaro habla con la prensa en un colegio electoral de Río de Janeiro el 4 de octubre.
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Agencia Bloomberg
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Los activos brasileños se dispararon mientras los inversionistas se apresuraban a descontar un cambio de gobierno, después de que el senador Flávio Bolsonaro desafiara las encuestas y superara al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta electoral, convirtiéndose en el favorito para ganar el balotaje del 25 de octubre.

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