Gilat Satellite Networks informó que su filial en Perú firmó un contrato por US$28 millones con el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) para modernizar la red regional de banda ancha en Ica. La construcción del proyecto está prevista hasta mediados de 2027 y será seguida por una etapa de operación de siete años. ¿Qué alcance tendrá esta nueva infraestructura?

La red permitirá ofrecer velocidades de internet 20 veces superiores a las actuales en 116 instituciones públicas de Ica y habilitará acceso gratuito mediante Wi-Fi en 30 plazas públicas.

La infraestructura estará orientada a fortalecer servicios digitales vinculados con educación, salud y seguridad pública.

“Este proyecto para aumentar la velocidad de conectividad en Ica fortalecerá la conectividad para las instituciones públicas y ampliará el acceso gratuito a internet para los ciudadanos”, señaló Rafael Arias Velarde, director ejecutivo de Pronatel.

¿Qué cambia para la red de Gilat en Ica?

El nuevo acuerdo contempla la mejora de la conectividad de banda ancha que Gilat mantiene en la región, con velocidades hasta 20 veces superiores a las actuales para 116 instituciones públicas y Wi-Fi gratuito en 30 plazas públicas.

El proyecto se suma a la experiencia que la compañía acumula en la gestión de redes regionales junto con Pronatel.

En junio de 2025, Gilat señalaba a Gestión que contaba con proyectos regionales en Amazonas, Ica, Cusco, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, y que trabajaba en ampliar la velocidad de conexión de sus redes para escuelas, centros de salud y comisarías.

Gilat desarrolla soluciones de conectividad para instituciones públicas y comunidades, combinando infraestructura terrestre y tecnología satelital.

¿Qué otros proyectos tiene Gilat en Perú?

El nuevo contrato se suma a otros proyectos recientes de Gilat en el país. En agosto de 2026, la compañía firmó un contrato por US$14 millones con el Gobierno Regional de Ayacucho para desplegar más de 1,060 kilómetros de fibra óptica en el sur de la región, bajo el mecanismo de Obras por Impuestos. El proyecto contempla conectar 273 instituciones públicas.

En 2025, Gilat también suscribió un acuerdo adicional por US$25 millones con Pronatel para modernizar la red regional de banda ancha en Cusco, con conectividad de 200 Mbps para 208 instituciones públicas y 69 puntos de Wi-Fi gratuito en zonas rurales.

La compañía también trabaja en la ampliación de su proyecto regional de banda ancha en Amazonas. En paralelo, había planteado desarrollar un modelo de operador neutro en zonas rurales, utilizando infraestructura de fibra óptica existente para ampliar la conectividad residencial.

Gilat Satellite Networks cuenta con más de 35 años de experiencia en comunicaciones de banda ancha vía satélite y desarrolla soluciones de conectividad satelital y terrestre para aplicaciones comerciales y de defensa.