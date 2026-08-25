Ante el limitado tiempo que queda para ejecutar intervenciones de prevención por el fenómeno de El Niño, tal como se adelantó, ProInversión viene trabajando en un mecanismo que buscará acortar el proceso para ejecutar proyectos mediante Obras por Impuestos (OxI).

La propuesta, denominada “OxI Exprés”, está siendo coordinada desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y apunta a que determinados proyectos puedan estar contratados en alrededor de un mes, indicó Denise Miralles, directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión.

“Estamos en coordinación con PCM para conciliar un solo procedimiento exprés que nos permita que ese tiempo de 3, 4 o 5 meses [que demanda tener listo y adjudicado un proyecto] pueda reducirse a un mes. Que en un mes podamos tener contratadas a las empresas responsables”, dijo durante un reciente foro organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) en Piura.

¿Cuándo se tendría listo el mecanismo?

La propuesta aún está en proceso de coordinación. Miralles señaló que el Poder Ejecutivo ha planteado tener un proyecto cerrado antes de que termine agosto e iniciar intervenciones en septiembre.

“Los plazos que nos estamos poniendo en el Poder Ejecutivo es tener un proyecto cerrado antes de que termine este mes para poder difundirlo con las empresas privadas y tener una cartera de proyectos e intervenciones ya listas para iniciar procesos hacia la quincena de septiembre. Ese es el timing que deberíamos manejar para estar listos ante esta emergencia”, precisó.

Miralles precisó que la entidad ya venía trabajando en la idea desde hace algunos meses con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred). A partir de esas coordinaciones, señaló, se identificaron regiones con niveles alto y muy alto de riesgo de inundaciones que, a su vez, cuentan con recursos para financiar OxI.

Por ejemplo, en el caso de Piura, el monto disponible para que sus distintas entidades ejecuten Obras por Impuestos asciende a S/ 4,352 millones, recordó Luis del Carpio Castro, presidente ejecutivo de ProInversión.

“A lo largo de los años, Piura ha tenido años en los que se ha usado este mecanismo de manera intensa. Más o menos del 2014 al 2017 hubo obras importantes, pero ha habido muchos años de silencio. Cada sol que no gastamos hoy son vidas que se dejan de salvar, son personas que no tienen un servicio adecuado de salud, educativo, de agua y saneamiento, y son decisiones que están en nuestras autoridades”, resaltó.

Del Carpio añadió que en Piura, ProInversión registra 82 Obras por Impuestos por S/ 1,500 millones ejecutadas a lo largo de la historia del mecanismo.

¿Qué obras podrían acelerarse?

Miralles explicó que las OxI no comprenden solo la ejecución de obras tradicionales, sino que el mecanismo también contempla proyectos de inversión, IOARR, operación y mantenimiento y servicios por impuestos.

Uno de los proyectos para Piura sería la intervención en la PTAR de El Arenal, que se viene coordinando con EPS Grau y el Gobierno Regional de Piura.

“Eso, por ejemplo, podría hacerse con el sistema de “OxI Exprés”, tenerlo antes adjudicado y poder reducir el impacto del colapso que podría darse cuando aumente la lluvia”, señaló la representante de ProInversión.

Adicionalmente, indicó que se podrían hacer intervenciones en carreteras, puentes, corredores viales, sistemas de transporte resilientes, sistemas de agua potable, agricultura de riego, salud y gestión hídrica.