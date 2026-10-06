El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció la imposición de derechos antidumping definitivos a las importaciones de inodoros de cerámica tipo “one piece” originarios de China por un periodo de cinco años.

La medida se estableció luego de que la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias determinó que estos productos ingresaron al mercado peruano bajo prácticas de dumping y afectaron a los productores nacionales.

“Luego de realizar una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal de los inodoros de cerámica originarios de China, de conformidad con el artículo 2 del Acuerdo Antidumping, se ha verificado la existencia de prácticas de dumping en las exportaciones al Perú del producto objeto de investigación realizadas por Romance, Farns y Yatao durante el periodo de análisis, habiéndose determinado márgenes de dumping de 15.2%, 45.2% y 26.8%, respectivamente”, expusieron.

Por ello, ahora cada empresa china tendrá que pagar un monto adicional por cada inodoro que importe al Perú.

Según indicaron, en el caso de las empresas chinas Romance, Farns y Yatao -que han participado y cooperado en la investigación- se aplicará un derecho antidumping individual en función al margen de dumping que se les ha calculado en este procedimiento, el cual equivale a US$ 5.7, US$ 14.3 y US$ 12.7 por unidad, respectivamente.

“En el caso de las demás empresas exportadoras del producto investigado que no han participado ni cooperado en el presente procedimiento, corresponde aplicar un derecho antidumping residual, cuya cuantía ha sido determinada en función al derecho antidumping individual calculado para Farns”, señalaron.

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¿Qué reveló la investigación?

El procedimiento de investigación se inició en abril de 2025, luego de una solicitud de la empresa nacional Vainsa emitida a fines del 2024, año que se tomó como referencia para los análisis.

Con ello, se encontró un fuerte incremento de las importaciones chinas de inodoros de cerámica entre 2021 y 2024. Durante ese período el volumen importado aumentó 56.9%, mientras que solo en 2024 creció 75.9% frente al año anterior.

El problema, según Indecopi, estuvo también en los precios pues, de 2021 a 2024, los inodoros chinos ingresaron al país a precios inferiores a los de los fabricantes nacionales.

En promedio, en 2024 los productos procedentes de China costaron entre 46.3% y 52.2% por debajo del precio de venta interna y del costo total de producción nacional.

La presión sobre los precios afectó directamente a los fabricantes nacionales. En los años analizados, la producción nacional -conformada por Vainsa y Corporación Cerámica (Trebol)- cayó 11.7%, mientras que las ventas internas retrocedieron 17.6% y su participación de mercado disminuyó 12.6 puntos porcentuales.

Asimismo, se advirtió que la rentabilidad de los productores nacionales se mantuvo en terreno negativo, cayendo 11.6 puntos porcentuales entre 2021 y 2024.

Para establecer la medida antidumping, el Indecopi también evaluó si otros factores podían explicar el deterioro de la industria, como las importaciones procedentes de otros países, el tipo de cambio o los hábitos de los consumidores, pero concluyó que no encontró evidencia de que esto explicara el fuerte daño que sufrió la producción nacional.