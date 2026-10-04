El Indecopi confirmó una multa de S/ 682,770 contra Hermanos Andia S.A.C. por infringir los derechos de propiedad industrial de Nike Innovate C.V. , al determinar que importó zapatillas que llevaban un signo similar a una de las marcas registradas por la compañía estadounidense sin contar con autorización.

El caso se originó a partir de una denuncia presentada por Nike Innovate C.V. contra Hermanos Andia S.A.C.

En enero de 2025, durante una diligencia de inspección, se constató que la empresa tenía 4,272 pares de zapatillas que llevaban el signo cuestionado en un almacén.

Tras evaluar el caso, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi determinó que el signo utilizado en las zapatillas presentaba semejanzas con una marca registrada por Nike.

Según la resolución, ambos signos consisten en una representación gráfica de tipo radial o circular, formada por múltiples elementos curvos que convergen en un punto central. Para la Sala, estas características podían generar confusión entre los consumidores.

La decisión corresponde a la segunda y última instancia administrativa del Indecopi. Sin embargo, la resolución puede ser impugnada posteriormente en la vía judicial.