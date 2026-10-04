La empresa deberá asumir una multa de 124.14 UIT y perderá de forma definitiva los 4,272 pares de zapatillas que fueron objeto del procedimiento. Foto: Difusión.
La empresa deberá asumir una multa de 124.14 UIT y perderá de forma definitiva los 4,272 pares de zapatillas que fueron objeto del procedimiento. Foto: Difusión.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Indecopi confirmó una multa de S/ 682,770 contra Hermanos Andia S.A.C. por infringir los derechos de propiedad industrial de Nike Innovate C.V.,

El caso se originó a partir de una denuncia presentada por Nike Innovate C.V. contra Hermanos Andia S.A.C.

En enero de 2025, durante una diligencia de inspección, se constató que la empresa tenía 4,272 pares de zapatillas que llevaban el signo cuestionado en un almacén.

Según la resolución, ambos signos consisten en una representación gráfica de tipo radial o circular, formada por múltiples elementos curvos que convergen en un punto central. Para la Sala, estas características podían generar confusión entre los consumidores.

La decisión corresponde a la segunda y última instancia administrativa del Indecopi. Sin embargo, la resolución puede ser impugnada posteriormente en la vía judicial.

TE PUEDE INTERESAR

Indecopi declara ilegal cobro del Colegio de Abogados de Arequipa a curadores procesales
Indecopi ha condicionado solo 6 de 100 fusiones empresariales: ¿cuáles fueron las exigencias?
Indecopi publica proyecto de nueva directiva que regula asociaciones de consumidores

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.