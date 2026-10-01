Indecopi: las condiciones para aprobar fusiones en Perú| Foto: Generada con IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
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A cinco años de la entrada en vigencia del régimen general de control previo de concentraciones empresariales, solo seis de las 100 operaciones admitidas por el Indecopi fueron aprobadas con condiciones tras pasar a la Fase 2. Las exigencias aplicadas en estos casos han incluido desde obligaciones sobre la conducta de las empresas y licencias de marcas hasta medidas que implican desprenderse de activos.

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