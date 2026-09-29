En el caso del GLP la mayor capacidad de almacenaje se concentra en planta de propiedad de Pluspetrol. Foto: Camisea
En el caso del GLP la mayor capacidad de almacenaje se concentra en planta de propiedad de Pluspetrol. Foto: Camisea
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Elías García Olano
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El Gobierno de Perú prepara un decreto supremo para declarar en estado de emergencia el mercado de combustibles y considerarlos bienes esenciales, según reveló Milagros Maraví, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

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