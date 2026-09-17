Precios del diésel en algunas ciudades del sur llega a precios tan altos como a S/28 y S/29 por galón
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Elías García Olano
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Mientras el precio del petróleo continuó su escalada alcista (llegó hasta los US$107 por barril este miércoles), en el Perú las refinerías de Petroperú y Repsol aplicaron su novena variación en los precios de los combustibles -en su mayoría al alza- en poco más de un mes.

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