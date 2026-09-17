En el caso de Petroperú, este martes 15 publicó un nuevo listado de precios ex planta (mayorista) con incrementos en los precios del diésel, gasolinas, gasoholes y petróleos industriales, excepto el GLP, en sus 15 plantas de distribución a nivel nacional.

En Lima y Callao, el precio del diésel B5 S50 UV, de uso vehicular lo fijó en S/24.79 por galón, un alza de S/1.29 o de 5.1% por galón, aunque el diésel de consumo industrial alcanzó los S/26.36 por galón, un aumento también del 5.1%, en comparación con el listado del 8 de este mes.

Grifo Petroperu. (Foto: GEC)

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Precios más altos en el sur

Sin embargo, los precios mayoristas más altos de la petrolera estatal se registraron en el interior, particularmente en el sur del país, pues en sus plantas de distribución de Juliaca, Cusco e Ilo, el Diésel B5 S50 superó los S/28.00 por galón, con alzas de más del 3.84%.

En cuanto a los gasoholes, las mayores alzas fueron para el regular, que en la planta Conchán llegó a S/19.29, un alza de 5.50%, aunque en las plantas de Salaverry, Eten, Chimbote y Cusco, superó los S/21.00 por galón.

Antes del ajuste del martes, ya los precios de los gasoholes regular y premium de Petroperú eran 26.4% y 29.4% más altos que el precio de referencia internacional, incluido el margen comercial, mientras el diésel de uso vehicular era más caro en 18.4%, según el último reporte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Aumento acumulado

De esta forma, tras nueve variaciones en los listados de precios desde el 11 de agosto último a la fecha, en ese lapso aumentaron hasta en 20.16%, o en S/3.61 por galón como es el caso del gasohol premium en la planta de Talara, y variaciones para el mismo producto entre 7.5% y 19.94% en el resto de plantas.

En el caso del diésel de uso vehicular en ese mismo periodo comparado aumentó entre 1.54% y 10.88% o entre S/0.37 y S/2.50 por galón entre las distintas plantas de distribución de Petroperú.

Evolución del precio minorista del Diésel en el Perú. Fuente: Osinergmin

Respecto a los precios minoristas, según análisis de Osinergmin hasta el 11 de este mes, el valor de venta minorista promedio del diésel en los grifos, en S/24.89 por galón, era ya 65% superior respecto al promedio del 2025, y 52% mayor que el promedio del 2024.

Asimismo, de acuerdo con El Facilito, del citado ente regulador, el precio del diésel en grifos del sur, entre los más caros llegaba a superar los S/28 por galón en zonas como Puno, Arequipa, Tacna, aunque en La Convención (Cusco), llegaba hasta S/29 por galón.

El costo de las importaciones

Sobre el tema, en su última exposición ante el Congreso, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, reconoció que, del total de combustibles que consume hoy el Perú -que en un 48% corresponde a diésel, en 23% a GLP, y 19% a gasoholes y gasolinas-, la mitad se tiene que importar.

Importación de combustibles. Fuente: Minem

Detalló que el último año, de cerca de 195,000 barriles de hidrocarburos consumidos, el 51% (99,588 barriles, entre crudo, GLP, gasoholes, entre otros derivados), fue de producción local, y un 49% (95,271 barriles), fue importado, a un costo de US$7,919 millones.

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Ante ello, señaló que se tiene que promocionar más la llegada de inversiones en exploración de hidrocarburos, y volvernos competitivos como Ecuador y Colombia, si bien admitió que la situación de la promoción en Perú es dramática por las regalías muy altas que se aplican en el país, a lo que sumó los problemas con las reservas naturales y nativos no contactados.

“Las empresas (petroleras) han soltado lotes (los han devuelto al Estado), allí tenemos que trabajar en ser más competitivos, el inversionista no va a venir donde su inversión no esté asegurada o haya mucha incertidumbre”, apuntó.

Demanda de hidrocarburos en el Perú, según tipo de combustibles. Fuente: Minem

¿Alternativa al diésel?

Por otro lado, indicó que, ante la crisis energética que afectó al país en marzo (con la rotura del gasoducto de Camisea) la respuesta es construir capacidad de almacenamiento de gas en la zona de Pisco, que permita su importación, y que ello sería una alternativa más barata que el diésel.

Sobre el tema, el ex director de hidrocarburos, Erick García Portugal, coincidió en que, si el Perú tuviera más capacidad de almacenaje de combustibles, se evitaría que los precios en el mercado local se vean afectados de inmediato cuando hay variaciones en las cotizaciones internacionales de los derivados.

Una solución inmediata, consideró el experto, sería aprobar cambios normativos que permitan aprovechar al 100% la capacidad de almacenaje que ya tienen Petroperú y otras empresas, y que facilitaría contar con más stock.

Descentralizar el GNL

Igualmente, planteó descentralizar el consumo de gas natural en transporte de carga y pasajeros, con el uso por ejemplo de gas natural licuefactado (GNL), pues actualmente hay 900 buses y 5,000 camiones a gas natural, pero aún hay más de 370,000 vehículos de carga a diésel.

Masificar el gas en transporte de carga y pasajeros, según indicó, pasa porque Osinergmin agilice la aprobación de permisos para la operación de los grifos a GNL o gas natural comprimido (GNC), pues su obtención puede demorar entre un año y medio a dos, cuando se podrían aprobar en tres meses.

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