El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería -Osinergmin- aprobó medidas excepcionales y transitorias para facilitar el almacenamiento y abastecimiento de diésel B5 y gasolina regular en la región Ucayali.
Las medidas fueron aprobadas en el marco de la situación de emergencia declarada por el Ministerio de Energia y Minas (Minem), por el reducido nivel de almacenamiento de combustibles en dicha región.
Esa situación, indicó el citado organismo, dificulta atender la demanda de combustible ante eventuales interrupciones en el suministro proveniente de la costa.
Habilitarán plantas de procesamiento
La Resolución de Consejo Directivo N° 156-2026-OS/CD emitida por Osinergmin, posibilita la habilitación parcial o total en el Registro de Hidrocarburos de plantas de procesamiento ubicadas en la región Ucayali.
El objetivo, refire la entidad, es que se puedan realizar operaciones de recepción, almacenamiento, transferencia, mezcla, agregado de aditivos y despacho de diésel B5 y gasolina regular en tanques compatibles.
Asimismo, permite la operación de distribuidores mayoristas de diésel B5 y gasolina regular que almacenen sus productos en los tanques de las plantas de procesamiento que se habiliten acogiéndose a las medidas.
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Medida es excepcional
Las medidas aprobadas por Osinergmin -según indicó ese organismo regulador- tienen carácter excepcional y temporal y se deberán realizar bajo condiciones técnicas de seguridad.
Osinergmin indicó además que realizará acciones de fiscalización orientativa, sin perjuicio de adoptar las medidas correspondientes en caso se advierta situaciones de riesgo.