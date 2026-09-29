Colbert Soto, director de Posgrado y Formación Continua de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, contó a Gestión que la institución registra un crecimiento de alrededor de 200% en el número de estudiantes de posgrado respecto al 2025 .

Parte de este avance se debe a la mayor exigencia de especialización en el mercado laboral. “Una persona con una maestría tiene hasta más del 30% de posibilidades de insertarse en un trabajo formal y conservarlo o ascender en el tiempo”, señaló.

A ello se suma la rápida transformación de las necesidades de las empresas e instituciones, particularmente por la incorporación de nuevas tecnologías. “Actualmente, ya es impensable hablar que una persona no maneje por lo menos los conceptos básicos de la inteligencia artificial aplicado a cualquiera sea la labor que tenga”, explicó.

En ese contexto, la universidad ha incorporado el desarrollo de capacidades digitales como un componente transversal de su oferta de posgrado.

La Universidad Antonio Ruiz de Montoya prevé ampliar su oferta de posgrado con nuevas maestrías y diplomados en 2027. Foto: UARM

¿Cómo avanza la oferta académica?

Actualmente, la casa de estudios cuenta con 12 maestrías, entre 15 y 16 diplomados y un doctorado, este último incorporado recientemente a su portafolio. “Debo admitir que hemos tenido una acogida bastante interesante”, comentó Soto.

De cara al 2027 , la universidad prevé ampliar su oferta en gestión pública y gestión social, con nuevas propuestas vinculadas a derechos humanos y gestión de proyectos. En ese marco, proyecta sumar entre cuatro y seis maestrías y hasta cuatro diplomados .

“No somos una universidad que pone al mercado maestrías en masa. Por el contrario, apuntamos a desarrollar programas con una base investigativa sólida y orientados a generar valor para el entorno”, remarcó.

En cuanto al perfil de los estudiantes de posgrado, Soto señaló que la mayoría ya cuenta con experiencia laboral y busca profundizar sus conocimientos para aplicarlos en sus organizaciones. “Apenas el 20% de los estudiantes de posgrado corresponde a profesionales que recién salen de la universidad”, anotó.

Asimismo, entre 25% y 30% ya cuenta con una primera maestría o formación previa, mientras que la mayoría de los alumnos tiene más de 27 años .

Por procedencia, el sector público y privado representa entre 60% y 65% de los estudiantes, respectivamente. En este último grupo, destacó el interés por temas vinculados con la responsabilidad social y medioambiental.

La universidad proyecta un laboratorio de neurociencias, con una inversión estimada de S/500,000 y puesta en funcionamiento prevista para 2028. Foto: Andina

Inversión en capex: ¿lo que viene para la UARM?

El crecimiento de los programas de posgrado llevará a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya a contemplar nuevas inversiones en infraestructura durante los próximos tres años. El plan incluye l aboratorios especializados, espacios para investigación y ambientes destinados a la discusión académica .

“Estas inversiones buscan acompañar las necesidades de los estudiantes de maestría y doctorado, particularmente en materia de investigación y desarrollo de ensayos”, dijo.

Entre los proyectos destaca un laboratorio de neurociencias, actualmente en etapa de proyecto y que estará ubicado en la propia universidad. “Este nuevo espacio servirá para poder trabajar tanto la neuroeducación, la neurodivergencia y también lo vinculado a la neuropolítica”, dijo.

La implementación será progresiva y su puesta en funcionamiento está prevista para inicios de 2028. Para este proyecto, la universidad estima una inversión de aproximadamente S/500,000 .

¿Se viene una segunda sede? Por ahora, la universidad no contempla una expansión física general , sino inversiones específicas en infraestructura y equipamiento vinculadas con las necesidades de investigación y el crecimiento de sus programas de posgrado.