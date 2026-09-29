La Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), primera universidad jesuita del Perú. Foto: UARM
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Karen Guardia Quispe
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La educación continua viene ganando protagonismo y eso se refleja en la apuesta de universidades públicas y privadas por ampliar su oferta de posgrados, MBA y cursos cortos. Estos últimos han alcanzado una creciente acogida y están llevando a algunas instituciones a nuevas inversiones para acompañar la expansión de su oferta académica. Un caso es el de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la primera universidad jesuita en el Perú, que cuenta con más de dos décadas de trayectoria. ¿Qué planes se ha trazado?

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