Según informó recientemente Gestión, un 40% de los estudiantes universitarios en Lima han sentido que sus finanzas personales o familiares pusieron en riesgo la continuidad de sus estudios, ¿cómo podrían enfrentar esas situaciones de estrés financiero?
De acuerdo con el referido informe, de Habla Latam y UTEC, un 81% de los estudiantes de universidades privadas en Lima son total o parcialmente dependientes del dinero de sus padres. En un tanto, un 19% son independientes.
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Según Arturo García, docente de la Universidad Esan y director del Colegio de Economistas de Lima, lo primero que debería hacer un estudiante que sufre un problema de estrés financiero es analizar su origen para determinar si es temporal o permanente.
En el primer caso, puede analizar varias opciones, como recurrir al área respectiva de su entidad educativa para solicitar un apoyo, ya sea reprogramando los pagos adeudados o pidiendo una recategorización que permita una reducción de la pensión.
“Muchas universidades tienen unidades de apoyo a los estudiantes, de bienestar social. Entonces, pueden ver problemas particulares (de los estudiantes)”, mencionó.
Lo anterior es importante, tomando en cuenta que, según el referido estudio, un 57% de los que sintieron que estaban en riesgo de desertar en los estudios por problemas financieros recurrieron a familiares, y solo un 14% a la universidad.
Otra opción es detener un tiempo los estudios para trabajar y generar un ahorro. De ese modo, en el futuro, el joven podría regresar, quizás en un semestre o un año, para retomar sus estudios, señaló García.
Si el problema financiero del universitario o su familia se espera que sea un shock permanente, la recomendación más bien sería evaluar el traslado a una institución educativa más económica, incluso una pública.
Lo anterior puede parecer drástico, pero, según el economista, sería más problemático que la persona termine endeudándose con la universidad.
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García refirió además que, en el caso de un préstamo, la entidad financiera siempre va a pedir el aval de alguien que se espere que vaya a generar ingresos en el futuro. Por ello, no es una opción tan sencilla si el padre no puede respaldar dicho financiamiento.