De acuerdo con el referido informe, de Habla Latam y UTEC, un 81% de los estudiantes de universidades privadas en Lima son total o parcialmente dependientes del dinero de sus padres. En un tanto, un 19% son independientes.

Según Arturo García, docente de la Universidad Esan y director del Colegio de Economistas de Lima, lo primero que debería hacer un estudiante que sufre un problema de estrés financiero es analizar su origen para determinar si es temporal o permanente.

En el primer caso, puede analizar varias opciones, como recurrir al área respectiva de su entidad educativa para solicitar un apoyo, ya sea reprogramando los pagos adeudados o pidiendo una recategorización que permita una reducción de la pensión.

Un 40% de los estudiantes universitarios en Lima han sentido que sus finanzas personales o familiares pusieron en riesgo la continuidad de sus estudios. (Foto: Liza Summer / Pexels)

“Muchas universidades tienen unidades de apoyo a los estudiantes, de bienestar social. Entonces, pueden ver problemas particulares (de los estudiantes)”, mencionó.

Lo anterior es importante, tomando en cuenta que, según el referido estudio, un 57% de los que sintieron que estaban en riesgo de desertar en los estudios por problemas financieros recurrieron a familiares, y solo un 14% a la universidad.

Otra opción es detener un tiempo los estudios para trabajar y generar un ahorro. De ese modo, en el futuro, el joven podría regresar, quizás en un semestre o un año, para retomar sus estudios, señaló García.

Si el problema financiero del universitario o su familia se espera que sea un shock permanente, la recomendación más bien sería evaluar el traslado a una institución educativa más económica, incluso una pública.

Una opción es detener un tiempo los estudios para trabajar y generar un ahorro. Foto: Andina/ Referencial.

Lo anterior puede parecer drástico, pero, según el economista, sería más problemático que la persona termine endeudándose con la universidad.

García refirió además que, en el caso de un préstamo, la entidad financiera siempre va a pedir el aval de alguien que se espere que vaya a generar ingresos en el futuro. Por ello, no es una opción tan sencilla si el padre no puede respaldar dicho financiamiento.