Un 81% de los estudiantes de universidades privadas en Lima son total o parcialmente dependientes del dinero de sus padres. (Foto: Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Según informó recientemente Gestión, un 40% de los estudiantes universitarios en Lima han sentido que sus finanzas personales o familiares pusieron en riesgo la continuidad de sus estudios, ¿cómo podrían enfrentar esas situaciones de estrés financiero?

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