Actualización de conocimientos y mayor empleabilidad son los motivos que impulsan a los profesionales a llevar un programa de posgrado. (Foto: El Comercio /&nbsp;Referencial)
Actualización de conocimientos y mayor empleabilidad son los motivos que impulsan a los profesionales a llevar un programa de posgrado. (Foto: El Comercio / Referencial)
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Mayumi García
mailMayumi García

La etapa académica de un profesional actualmente no culmina con la obtención de un título universitario, sino se prolonga a la matrícula a diferentes programas de educación posgrado; ello, con el objetivo de estar a la vanguardia de lo que hoy el mercado laboral exige. En ese sentido, Arellano Consultoría a través de su estudio “Dónde quiero estudiar - DQE posgrado 2026″, otorga data relevante sobre lo que lo que los interesados demandan y, a su vez, buscan en las instituciones que ofrecen estas especializaciones.

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