El análisis de la consultora aborda las preferencias de los capitalinos que se inclinan por estudiar cursos, diplomados y maestrías, siendo que para los dos primeros casos la muestra corresponde a limeños de más de 18 años, graduados de la universidad o con estudios incompletos. Mientras, en lo que concierne a maestrías, el grupo evaluado alude a personas de más de 25 años con estudios universitarios finalizados.

Los aspirantes a llevar un posgrado en más del 60% son trabajadores dependientes, con ingresos personales que superan los S/ 3,700 al mes. Además, en su mayoría pertenecen a los niveles socioeconómicos A y B que utilizan las redes sociales, páginas de internet y la web de la instituciones para informarse sobre sus intereses.

Entre los diversos motivos que justifican su continua educación, se encuentra el incremento del nivel educativo y la actualización, para los que desean llevar cursos ; en tanto, los que se inclinan por diplomados y maestrías persiguen sobre todo la especialización, actualización y mayores probabilidades de empleabilidad.

“Hablamos de gente que, por lo general, ellos mismos se cubren los estudios de posgrado y siempre lo que viene detrás es la necesidad de estar actualizado, pero también de elevar las oportunidades de empleabilidad. Y esto también se relaciona a posibilidades de ascensos o nuevas posiciones”, expresó Ana Lucía Navarro, gerenta de Cuentas de Arellano Consultoría.

Las especialidades demandadas y lo que esperan de las instituciones

Actualmente, los capitalinos que desean llevar un curso indagan sobre temáticas relacionadas a inteligencia artificial (IA), análisis de datos y finanzas. Navarro sostuvo que el uso diario de la IA en la mayoría de actividades, impulsa a que los profesionales busquen tener un mayor conocimiento de esta herramienta, de modo de optimizar sus tareas.

Para los que se optan por un diplomado, especialidades como administración pública, gerencia de proyectos y finanzas son claves ; mientras, los potenciales magísters tienen entre sus temas de interés a administración de empresas, educación y marketing.

“Vemos que hay interés en diplomados vinculados a administración pública, que de cierta manera puede tener una justificación en que alrededor del 8% de los encuestados trabajan justamente en el Estado. Entonces, la especialización en gestión pública es parte de reforzar los conocimientos requeridos en su función”, manifestó la especialista.

En torno a la oferta, los limeños que investigan sobre cursos priorizan instituciones que tengan profesores de alto nivel, ostenten prestigio, ofrezcan una curricula innovadora y se caractericen por una alta exigencia académica. A su turno, los interesados en diplomados y maestrías si bien coinciden en la importancia de los docentes calificados y el prestigio de la entidad, también consideran indispensables la licenciatura por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu)

“Vemos que para los interesados en los diversos programas el precio no es un atributo menor, pues está mencionada a la mitad de la tabla. Sin embargo, como parte de la ecuación, al momento de definir la institución en la que se estudiará, los alumnos evaluarán también otros factores que consideran relevantes”, remarcó Navarro.

Interesados dispuestos a pagar más por maestrías

La ejecutiva de Arellano Consultoría destacó que las diversas instituciones que ofrecen posgrados tienen una oportunidad permanente en lo que corresponde a consolidar una oferta flexible en horarios, considerando que apuntan a profesionales que, generalmente, tienen una agenda laboral bastante recargada durante la semana.

De hecho, estos interesados buscan, en promedio, cursos con una duración de tres meses; diplomados de ocho meses y maestrías de un año, con frecuencias de clases de dos veces por semana y sesiones de dos horas .

“En lo que concierne a maestrías lo ideal para los usuarios son 12 meses, pero estos programas suelen durar dos años. Aquí hay un gran reto para las instituciones, pues se entiende también que tienen una curricula que deben entregarla en un determinado periodo y reducir el tiempo impacta en ese portafolio de temas. Por eso, es importante que los ofertantes vean qué es lo que desea el usuario y midan qué tanto se puede ajustar el periodo de la maestría, sin afectar la calidad y otros factores”, manifestó.

En el terreno económico, este año la disposición de pago para los tres tipos de posgrado han mostrado un aumento en relación a lo registrado en la medición del 2025. En detalle, los que pretenden estudiar un curso observan como un precio justo una mensualidad de S/ 939, a diferencia de los S/ 756 del año pasado . Los que tientan un diplomado están dispuestos a pagar como cifra media S/ 1,242, mientras en el periodo anterior el monto rondaba los S/ 1,042.

No obstante, son los futuros magísters los que tienen predisposición a un mayor pago, con S/ 2,908 este 2026 versus los S/ 2,529 del año anterior. Es decir, un incremento de S/ 379.

“Antes era opcional estudiar una maestría, pero hoy es ‘tengo que estudiar una maestría si quiero seguir avanzando’. Sucede a veces que si no tienes este posgrado no puedes postular a otros puestos o ascender y, en esa misma medida, los profesionales están dispuestos a pagar más porque lo observan como una inversión profesional que va a redituar en el tiempo”, explicó.

Las universidades favoritas para estudiar un posgrado

Los potenciales beneficiarios de cursos, diplomados y maestrías, dentro de la amplia gama de instituciones, ya tienen elegida a la entidad en la que apuntan a cursar estudios. Aquellos que se inclinan por cursos observan a la Universidad Tecnólogica del Perú - UTP (9%); ESAN (9%); Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP (8%); Universidad de Lima (6%) y Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas -UPC (6%).

En lo que concierne a interesados en diplomados, PUCP (14%); ESAN (13%); Universidad de Lima (9%); UPC (7%) y UTP (5%) son las favoritas para sumar nuevas matrículas. Asimismo, en el caso de los que indagan sobre maestrías prefieren formar parte de las filas de la PUCP (17%); ESAN (16%); Centrum Católica (6%); Universidad de Lima (5%) y Universidad de San Martín de Porres (5%).

“Además, de los diferentes aspectos que evalúan los estudiantes para elegir una universidad, también creo importante tener en cuenta un factor bastante cualitativo. Hay egresados que suelen culminar el pregrado en universidades, a veces, no muy reconocidas y de un perfil más masivo. Entonces, estos alumnos cuando les toca hacer el posgrado, apuntan a entidades más reconocidas y que, a su vez, cuenten con todo lo demás que buscan. De esa ecuación, es que salen estas preferencias”, finalizó Navarro.

Ficha técnica

Cursos cortos/diplomados: hombres y mujeres de 18 años a más que residen en Lima y el Callao. Graduados universitarios o con estudios incompletos.

hombres y mujeres de 18 años a más que residen en Lima y el Callao. Graduados universitarios o con estudios incompletos. Maestrías: hombres y mujeres de 25 años a más que residen en Lima y el Callao. Graduados universitarios.

hombres y mujeres de 25 años a más que residen en Lima y el Callao. Graduados universitarios. Público: cursos (265), diplomados (308) y maestrías (2025).

cursos (265), diplomados (308) y maestrías (2025). Instrumentos : cuestionario digital estructurado y estandarizado realizado sobre la base de los objetivos.

: cuestionario digital estructurado y estandarizado realizado sobre la base de los objetivos. Metodología de recolección : encuestas panel

: encuestas panel Muestreo : aleatorio

: aleatorio Fecha de campo: del 13 de mayo al 10 de junio del 2026